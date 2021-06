Nuovo appuntamento con Volley2U, il programma a cura di Sport2u, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della pallavolo. Ospite in trasmissione, il libero della Nazionale azzurra, Massimo Colaci.

“Sono fiducioso e ottimista e non vedo l’ora di iniziare le Olimpiadi – ha esordito il pallavolista ai nostri microfoni, in vista dell’evento nipponico tanto atteso – abbiamo voglia di giocare con i grandi avversari, stiamo lavorando bene. Non so dire se sia meglio essere divisi in chi si prepara alle Olimpiadi e in chi gioca la VNL, tanto in qualsiasi modo andranno i Giochi ci sarà qualcosa da dire: tutto ruota intorno ai risultati”.

“Abbiamo fatto diverse amichevoli e raccolto i nostri dati, ma le partite vere e proprie sono un’altra cosa – continua Colaci – era da molto tempo che il gruppo non si vedeva, a volte rimettere insieme i pezzi e i meccanismi può essere complicato ma c’è una grande voglia di ritrovarsi: e ritrovarsi vuol dire indossare nuovamente la maglia azzurra, e non c’è niente di più bello che indossare la maglia della propria Nazionale. C’è voglia di stare insieme, Il gruppo è sempre andato d’accordo. Probabilmente ci è mancato qualcosa a livello di risultati, ma siamo sempre stati uniti”.

E alla domanda su quali sono gli avversari più forti, il libero tricolore risponde così: “Il Brasile è una costante. Dà spazio ai giovani. Per andare avanti devi sempre passare da loro, che anche quando giocano male arrivano sempre a podio. Anche la Polonia è una squadra fortissima, come Francia, Russia e Stati Uniti. Ma noi ci siamo, non siamo così distanti. L’Olimpiade – conclude – è un torneo corto, molto compatto e fitto, un pizzico di fortuna e anche solo un piccolo dettaglio possono fare la differenza”.

Questo e molto altro nella video intervista integrale che vi proponiamo di seguito.

LA VIDEO INTERVISTA A MASSIMO COLACI



Foto: Valerio Origo