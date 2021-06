Volley femminile, Nations League: Italia-Canada 3-0, le azzurre tornano alla vittoria. Nwakalor top scorer

L’Italia ha sconfitto il Canada per 3-0 (25-18; 25-20; 25-20) nella Nations League di volley femminile. La nostra Nazionale ha confermato il pronostico della vigilia nella “bolla” di Rimini e ha conquistato il terzo successo (12 punti) in questa manifestazione, issandosi così al 13mo posto in classifica generale. Prestazione confortante da parte delle azzurre dopo quattro ko consecutivi, utile per risollevare il morale dello spogliatoio e per rendere più onorevole la graduatoria, anche se la qualificazione alle semifinali è già impossibile da tempo. L’Italia tornerà in campo domani (ore 21.00) per fronteggiare il Belgio nella penultima partita della fase preliminare.

Va sempre ricordato che la nostra Nazionale sta partecipando all’evento con le giovani e le seconde linee, mentre le big sono impegnate in una serie di collegiali di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le azzurre hanno alzato il ritmo nella seconda parte del primo set, riuscendo a vincere con margine. Le padrone di casa hanno continuato su questa lunghezza d’onda anche nella seconda frazione, riuscendo a tenere le distanze dalle avversarie con relativa facilità. Il terzo set si è rivelato più combattuto

L’opposto Sylvia Nwakalor si è messa in luce con 18 punti, ben imbeccata dalla regista Francesca Bosio. Buona prestazione anche da parte delle schiacciatrici Sofia D’Odorico (12) e Giulia Melli (10), al centro spazio a Sara Bonifacio (8) e Alessia Mazzaro (5). Tra le fila del Canada le migliori sono state le attaccanti Kiera van Ryk (13 punti) e Andrea Mitrovic (12), non ha giocato la bomber Alexa Gray.

Foto: FIVB