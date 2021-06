La Repubblica Dominicana batte l’Italia con il punteggio di 25-21 25-19 22-25 26-24 nella sfida di Nations League di volley femminile. Per le azzurre si tratta dell’ottava sconfitta nella manifestazione in corso di svolgimento a Rimini. Tra le ragazze di Giulio Bregoli ottima prova di Camilla Mingardi autrice di ben 26 punti e top scorer della sfida.

Avvio di match decisamente favorevole alla nazionale caraibica che grazie al diagonale vincente di Pena si porta sul 4-6. Le azzurre provano a reagire ma non riescono a contenere la strapotenza fisica di una scatenata De La Cruz che mette giù il 9-14. Le ragazze di Bregoli nella seconda parte del set alzano le percentuali in difesa e con il gran muro di Mazzaro su Rivera tornano in scia (16-17). Purtroppo nel finale l’Italia commette qualche errore di troppo e con il pallonetto di Pena prima e sfruttando l’invasione di Mazzaro la Repubblica Dominicana chiude 25-21.

Il secondo set inizia così come era finito il primo ovvero con le caraibiche decisamente più motivate, Marte vince un contrasto a rete con D’Odorico mettendo a segno il punto del 4-7. Le azzurre questa volta reagiscono con veemenza affidandosi a Mingardi che tira un bolide dopo uno scambio lunghissimo che vale il 10-10. Nella parte centrale, però, le dominicane riescono nuovamente a prendere il largo e con l’ace di De La Cruz, il diagonale profondo di Pena seguito dal muro di Martinez su Omoruyi si portano sul 16-21. Nel finale le ragazze di Kwiek chiudono 25-19.

Nel terzo set l’Italia entra in campo con tutt’altro piglio, il diagonale potente di Melli da posto quattro, infatti, fissa il parziale sul 7-3. Le azzurre riescono a trovare una certa regolarità nel cambio palla e tengono a distanza le avversarie (14-9). La squadra guidata da Bregoli riesce a gestire bene la situazione e con Mingardi che passa in mezzo al muro sale sul 20-17. Nonostante il tentativo di replica delle caraibiche la solita Mingardi mette giù un delizioso pallonetto che chiude il parziale sul 25-22.

La Repubblica Dominicana parte ben nel quarto set con l’ace di De La Cruz che vale il 3-6. Le azzurre non riescono a trovare le contromisure agli attacchi delle avversarie e il divario si allarga ancor di più con il pallonetto lungo della scatenata De La Cruz (16-9). Nella parte finale della sfida l’Italia rientra sfruttando una serie di errori offensivi delle caraibiche, l’ultimo dei quali viene commesso dal Rivera con un diagonale abbondantemente out. (23-23). Sul più bello arriva, però, l’errore di Mingardi che vale il 24-26 per le dominicane.

Foto: FIVB