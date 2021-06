Torna Volley2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della pallavolo. Protagonista della puntata condotta da Enrico Spada, Gianmario Bonzi e Roberta Rotelli, la centrale della Nazionale italiana femminile, Anna Danesi.

La preparazione alle tanto attese Olimpiadi è in pieno svolgimento. Tanta attesa per l’evento del Sol Levante, tanto allenamento, diviso in tre ritiri, l’ultimo a Caorle. “Siamo al terzo ritiro – racconta Anna – sono 12 giorni che siamo a Caorle per il terzo ritiro in cui continua senza sosta la preparazione alle Olimpiadi. Ci dividiamo tra allenamenti e pesi, con tanto impegno. Siamo un gruppo molto unito: non ci sono sotterfugi, ma solo sana competizione, e grazie a questo riusciamo a lavorare con serenità. Se mi sento in ballottaggio? Ci stiamo allenando, sarà il campo a dare le risposte. Io punto sempre a dare il massimo, ho la coscienza pulita di aver dato tutto”.

E come sta vivendo la squadra la fase pre-Giochi? “Sentiamo molto la responsabilità, ma siamo serene, siamo consce del nostro valore e sappiamo che la palla è rotonda! Dobbiamo dare il massimo ma non dobbiamo pensare al fatto di portare a casa per forza l’obiettivo, altrimenti questa mentalità potrebbe farci più male che bene”.

Quale sarebbe lo starting six ideale per Anna Danesi? E quali sono stati i momenti che reputa i più delicati della sua carriera di pallavolista? Questo e molto altro, nella video intervista integrale che vi proponiamo di seguito.

LA VIDEO INTERVISTA AD ANNA DANESI



Foto: Valerio Origo