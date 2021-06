Virtus Bologna-Brindisi oggi: orario, tv, programma, streaming gara-3 semifinali Serie A basket

Da una parte la caccia alla finale, dall’altra la ricerca di una difficile rimonta. Virtus Segafredo Bologna e Happy Casa Brindisi si affrontano per gara-3 della serie di semifinale che ricomincia in quel della Segafredo Arena, dove le V nere hanno il primo match point a disposizione.

66-73 e 74-83: questi i risultati delle gare giocate al PalaPentassuglia di Brindisi prima che le Final Four di Eurolega con Milano in campo fermassero temporaneamente la corsa allo scudetto. La Virtus insegue una finale che non arriva dal 2007, che si rivelò essere quasi una goccia d’acqua in quelle che sarebbero state annate poi caratterizzate più da delusioni che da gioie. In stagione regolare l’Happy Casa ha già violato la Segafredo Arena; stavolta, però, i favori del pronostico sono da tutt’altra parte, anche se rimane da capire chi avrà meglio gestito la settimana di pausa.

Gara-3 tra Virtus Bologna e inizierà questa sera con palla a due alle ore 19:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su RaiSport (canale SD, il 58) ed Eurosport 2, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BRINDISI-VIRTUS BOLOGNA, GARA-1 SEMIFINALE: PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO

Ore 19:00 Virtus Segafredo Bologna-Happy Casa Brindisi

BRINDISI-VIRTUS BOLOGNA, GARA-1 SEMIFINALE: TV E STREAMING

DIRETTA TV – RaiSport SD (58), Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo