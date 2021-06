VIDEO US Open 2021 golf: highlights e sintesi del secondo giro. Guida la coppia Bland-Henley, 10° posto per Guido Migliozzi

US Open 2021, il torneo delle sorprese, almeno finora: sono da raccontare le storie di Richard Bland e Russell Henley, e soprattutto quella dell’inglese è davvero poco comune per il mondo dell’élite di questo sport. Ad ogni modo, sono loro due i leader dopo metà torneo, a -5.

In particolare, per Bland basta citare pochi numeri: professionista dal 1998, ha perso la carta per l’European Tour a 46 anni per riprendersela nel giro di una stagione, e ha vinto a maggio il British Masters dopo 478 partenze sul circuito continentale. Non solo: è soltanto il quarto Major in carriera, quello che sta disputando.

Ma anche Henley non è da meno: tre le vittorie sul PGA Tour, ma l’ultima risale al 2017 e non è oltretutto mai entrato in top ten in un Major, non disputandone peraltro quasi più negli ultimi tre anni. E così, mentre i vari Rahm (quinto), Koepka, Thomas, DeChambeau e Johnson si fanno attendere, gli outsider per il momento vivono il loro attimo.

Capitolo italiani: Guido Migliozzi è il migliore con il decimo posto alla sua prima assoluta in uno dei quattro tornei maggiori, ulteriore dimostrazione del talento del vicentino. Più indietro i fratelli Molinari, con Francesco 30° ed Edoardo 58° dopo un calo in queste seconde 18 buche.

US OPEN 2021: IL MEGLIO DEL SECONDO GIRO

Foto: LaPresse