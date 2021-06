Andreas Seppi si è reso protagonista di una bella magia al Roland Garros 2021, riuscendo a sconfiggere il ben più quotato canadese Felix Auger-Aliassime. Il tennista italiano, alle prese con i soliti noti dolori all’anca, era rimasto in dubbio fino all’ultimo minuto sul prendere parte o meno al secondo Slam della stagione, ma alla fine è riuscito a scendere in campo e ha regalato grande spettacolo all’esordio sulla terra rossa di Parigi.

L’altoatesino ha liquidato il numero 21 al mondo in quattro set: 6-3, 7-6(8), 4-6, 6-4 in favore dell’attuale numero 98 al mondo, ancora in grado di regalare un ottimo gioco quando il fisico gli concede un attimo di tregua. Il 37enne si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nella capitale francese e al secondo turno se la dovrà vedere con il vincente del confronto tra il sudafricano Anderson e il sudcoreano Kwon Soonwoo.

Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Andreas Seppi vs Felix Auger-Aliassime, match valido per il primo turno del Roland Garros 2021. L’azzurro tornerà poi in campo giovedì 3 giugno per il suo incontro di secondo turno.

VIDEO HIGHLIGHTS SEPPI vs AUGER-ALIASSIME ROLAND GARROS 2021

Foto: Lapresse