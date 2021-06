Andreas Seppi vince e stupisce. L’altoatesino, nonostante i dolori all’anca e gli acciacchi di una lunga carriera, ferma sul nascere l’avanzata del canadese Felix Auger-Aliassime (n.21 del ranking) nel primo turno del Roland Garros 2021.

Prosegue il periodo negativo del giovane nordamericano e rifiorisce un Seppi che così non ce lo si attendeva. Con il punteggio di 6-3 7-6 (8) 4-6 6-4 in 3 ore e 36 minuti di partita l’altoatesino l’ha spuntata e con merito, riuscendo a rispondere bene a un terzo parziale perso malamente. Pertanto, Andreas attende ora il nome del prossimo sfidante dal confronto tra il sudafricano Kevin Anderson (n.100 ATP) e il coreano Kwon Soon-woo (n.91 del ranking).

Nel primo set l’avvio è all’insegna dell’equilibrio e le chance break arrivano da una parte dell’altra. Seppi spicca per concretezza, capitalizzando al meglio le palle break costruite nel quinto e nel nono game e salvando quelle concesse nel secondo e nel sesto. Forte di una buona capacità di appoggiarsi ai colpi piatti di Auger-Aliassime, l’azzurro porta a casa la frazione sul 6-3, mettendo in mostra anche una buona mobilità.

Nel secondo set la frazione si sviluppa on serve fino all’ottavo gioco. Da quel momento, Seppi si mette in modalità “caccia al break”. La partita si fa interessante, con Andreas che ha sulla racchetta tre set-point, ma stavolta non c’è pragmatismo. Nello stesso tempo, nell’undicesimo game, l’italiano deve annullare tre chance break poco prima del tie-break. Una sfida punto a punto quella a cui si assiste in cui ancora una volta è il rappresentante del Bel Paese a mostrare coraggio e lucidità nei momenti topici. Il 10-8 è la chiosa perfetta.

Nel terzo set, sulla scia della vittoria della frazione precedente, Andreas si porta sul 3-1, sfruttando un Auger-Aliassime particolarmente falloso. La partita sembra indirizzata verso l’Italia, ma qualcosa improvvisamente si inceppa e il canadese crea dubbi e incertezze al n.98 ATP. Dal 4-3 in proprio favore, l’altoatesino subisce un parziale di tre giochi a zero, con l’ultimo turno in battuta perso senza conquistare neanche un quindici, che fa calare il sipario su questo parziale (6-4).

Nel quarto set l’azzurro è bravissimo a resettare, salvando una pericolosissima palla break nel secondo game. Lo snodo è un po’ quello perché Seppi trova la forza di ottenere il break nel quinto game e nel contempo amministrare il vantaggio fino alle fine, annullando due break-point nel decimo e archiviando la pratica sul 6-4.

Andreas mette a referto 5 ace, raccogliendo il 72% dei punti con la prima di servizio e il 59% con la seconda, realizzando 29 vincenti e commettendo 39 errori non forzati. Notevole in negativo il dato del canadese, autore di ben 60 gratuiti (36 vincenti).

Foto: Valerio Origo / LPS