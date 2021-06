VIDEO MotoGP: highlights prove libere GP Olanda 2021. Maverick Viñales torna davanti a tutti

Ad Assen si è appena concluso il venerdì dedicato alle prove libere del GP di Olanda 2021 della MotoGP, nono round stagionale del Motomondiale. Con lieta sorpresa lo spagnolo Maverick Viñales è tornato a sentirsi a proprio agio in sella alla sua Yamaha M1 e ha strappato il miglior tempo in entrambe le sessioni, dimostrandosi pronto a tornare a lottare per le posizioni di vertice dopo mesi molto complicati. Seguono Pol Espargaró e Miguel Oliveira, che hanno preceduto il leader del campionato Fabio Quartararo.

Sesta posizione con un grande spavento per Marc Marquez. L’alfiere della Honda è infatti stato disarcionato dal proprio mezzo e è ricaduto a terra in modo preoccupante, anche se per fortuna i primi accertamenti indicano si possa trattare solamente di una gran botta con relativo spavento. Prosegue il momento difficile per le Ducati ufficiali, fuori dalla top-10 con entrambi i piloti, e quello di Valentino Rossi, 17esimo a un secondo abbondante dall’ex compagno di team.

HIGHLIGHTS PROVE LIBERE MOTOGP – GP OLANDA 2021





Foto: LaPresse