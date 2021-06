VIDEO Marco Lodadio torna in gara dopo 16 mesi: 6.4 di D Score, anelli di lusso verso le Olimpiadi

Marco Lodadio ha fatto il suo grande rientro in gara dopo quasi 16 mesi di assenza. Il Cavaliere del Castello ha scelto Monaco (Germania) per rimettersi in gioco, accettando l’invito della Federazione Tedesca, la quale ha organizzato un evento di selezione olimpica interna. Il romano non saliva sull’attrezzo davanti alla giuria addirittura dal 22 febbraio 2020, in occasione della seconda tappa di Serie A ad Ancona. In seguito l’emergenza sanitaria, l’operazione alla spalla e un recupero difficoltoso lo avevano costretto ai box per un periodo più lungo del previsto.

Il 29enne aveva bisogno di disputare una gara per capire un po’ a che punto fosse e per chiarire alcuni aspetto quando manca poco più di un mese alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il responso è sicuramente positivo, anche se ovviamente lo stato di forma non è ancora quello ottimale e l’esercizio non è ancora perfettamente pulito. L’argento mondiale ed europeo nel 2019 ha comunque messo il primo mattoncino ed è in rampa di lancio verso i Giochi. L’azzurro ha alzato il suo D Score rispetto alle ultime uscite e si è spinto fino a un ottimo 6.4, raccogliendo un punteggio complessivo di 14.733 (il migliore di giornata).

Marco Lodadio è dunque sulla strada giusta per essere protagonista a Tokyo e per poter seriamente battagliare per una medaglia. Prima della pandemia e delle criticità fisiche era tra i grandi favoriti della vigilia, il suo potenziale è fuori discussione e ci sono tutti i mezzi per ruggire nella gara più importante della carriera.

Il nostro portacolori ha scritto sul suo profilo Instagram: “Sono tornato boyz. Non potete immaginare quanto sia stato difficile poter essere qui oggi e quanto ho dovuto sopportare per poter tornare a questo livello (che rispetto al mio stato di forma ottimale non è il massimo, lo ammetto), ma per il momento va bene così è quello che mi ci voleva per poter arrivare a “quel giorno” con il massimo delle mie possibilità! Ho comunque eseguito un esercizio che a mio parere ha molto da migliorare, ma con una partenza di 16.4 (quindi più del mio repertorio classico) e 14.733 di arrivo. Un grazie lo dedico alle persone che hanno sopportato le mie incazzature, paure, paranoie e sconforti vari, non servono nomi, chi c’è stato lo sa“. Di seguito il VIDEO dell’esercizio agli anelli di Marco Lodadio, al grande rientro a Monaco.

VIDEO ESERCIZIO MARCO LODADIO AL RIENTRO