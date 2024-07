Ginnastica artistica, grande sfida tra Moschettieri ai Campionati Italiani: si sceglie il quintetto per le Olimpiadi

Nel weekend del 5-7 luglio andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica. Sarà Cuneo a ospitare la massima rassegna tricolore, vera e propria tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti soltanto tre settimane. Il DT Giuseppe Cocciaro userà l’appuntamento in terra piemontese per ufficializzare il quintetto maschile che parteciperà ai Giochi: si andrà verosimilmente verso una squadra ricca di all-arounder.

In pole position per la rassegna a cinque cerchi partono Nicola Bartolini (Campione del Mondo al corpo libero nel 2021), Yumin Abbadini (bronzo europeo sul giro completo e sesto al mondo nel concorso generale) e Lorenzo Minh Casali, veri pilastri del gruppo azzurro, già trionfatore agli Europei nel 2022 e bronzo due mesi fa a Rimini, al pari di Matteo Levantesi (eccellente uomo squadra e ottimo specialista alle parallele pari).

Il generalista Mario Macchiati e Carlo Macchini (grande stella alla sbarra) si giocano il biglietto per la capitale francese, ma attenzione anche a Marco Lodadio (specialista agli anelli, ma nelle ultime uscite apparso meno brillante rispetto ai giovani migliori) ed Edoardo De Rosa (riferimento al cavallo con maniglie). Sabato pomeriggio spazio al concorso generale individuale, domenica si disputeranno le finali di specialità.