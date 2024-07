Ginnastica artistica, Bartolini e Macchini vincono i Campionati Italiani. A Lodadio non basta il tricolore, deciso il quintetto olimpico

A Cuneo sono andate in scena le Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica maschile. Gli atleti sono scesi in pedana dopo che il DT Giuseppe Cocciaro aveva svelato i convocati per le Olimpiadi di Parigi 2024: Nicola Bartolini, Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Carlo Macchini.

Nicola Bartolini ha festeggiato la chiamata per i Giochi imponendosi al corpo libero con il punteggio di 14.650 (5.9 il D Score): punteggio di grande rilievo per il Campione del Mondo di specialità nel 2021, che oggi ha preceduto Manuel Berettera (13.750) e Lorenzo Bonicelli (12.850).

Carlo Macchini ha dimostrato di meritarsi la chiamata a cinque cerchi confezionando un grande esercizio sull’amata sbarra e vincendo con il punteggio di 14.650 (6.5 il D Score) davanti a Yumin Abbadini (14.400) e a Lorenzo Bonicelli (14.200). Marco Lodadio non ha deluso le aspettative agli anelli, trionfando con la valutazione di 14.650 (6.2), ma non è bastato per tornare a disputare la rassegna a cinque cerchi dopo l’esperienza di Tokyo 2020. Il romano è salito sul gradino più alto del podio precedendo Andrea Russo (14.050) e Niccolò Vannucchi (13.800).

Al cavallo con maniglie si sono scatenati due specialisti di lusso, che si sono fronteggiati a viso aperto su punteggi sontuosi: Edoardo De Rosa l’ha spuntata con il riscontro di 15.300 (6.4 la nota di partenza) davanti a Gabriele Targhetta (15.200), terzo Andrea Canazza (14.550). Anche in questo caso due uomini focalizzati su un attrezzo che rimangono fuori dai Giochi. Al volteggio Steven Matteo e Thomas Grasso hanno chiuso con lo stesso punteggio (14.625) davanti a Niccolò Vannucchi (13.975). Alle parallele pari ha fatto festa Lay Giannini (14.700), precedendo Mario Macchiati (14.500) e Marco Sarrugerio (14.400).