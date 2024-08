Thibau Nys vince la prima tappa del Giro di Polonia, si vedono Vingegaard e Ulissi

Thibau Nys ha vinto la prima tappa del Giro di Polonia, una frazione di 156 km da Wroclaw a Karpacz che proponeva un arrivo in salita (ultimi 3,2 km al 6,5% di pendenza media). Il belga della Lidl-Trek ha piazzato una micidiale rasoiata proprio nel finale, riuscendo a imporsi con tre secondi di vantaggio nei confronti dell’olandese Wilco Kelderman (Team Visma | Lease a Bike) e del britannico Lukas Nerurkar (EF Education-EasyPost).

Un buon Diego Ulissi (UAE Emirates) ha concluso in sesta posizione con un ritardo di sei secondi, insieme al danese Jonas Vingegaard (secondo all’ultimo Tour de France e compagno di Kelderman) e allo sloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious). Da segnalare i piazzamenti di Nicola Conci (decimo), Edoardo Zambanini (undicesimo), Christian Scaroni (quindicesimo) e Davide Formolo (ventesimo).

Thibau Nys ha conquistato il nono successo da professionista e addirittura il settimo stagionale (uno al Romandia, tre in Ungheria, uno in Norvegia e uno in Svizzera), indossando la maglia di leader della classifica generale con 7” su Kelderman e 9” su Nerurkar. Domani andrà in scena la seconda frazione delle sette in programma: una cronometro individuale da 15,4 km da Myslakowice a Karpacz, ultimi 3,2 km al 6,6% di pendenza media