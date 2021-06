Tour de France 2021, un nuovo Miguel Angel Lopez alla Movistar. Obiettivo podio, ma le cronometro preoccupano

Un Miguel Angel Lopez nuovo, forse ritrovato. Sicuramente la vittoria di tappa sul Col de la Loze, con sesta posizione finale alla Grande Boucle dello scorso anno hanno dato grandi stimoli al colombiano, che in questo 2021 ha provato a svoltare la carriera cambiando squadra, passando dall’Astana alla Movistar.

Un inizio di stagione particolare per il 27enne colombiano che ha preferito non prendere parte alle corse nei primi mesi, allenandosi al meglio per raggiungere l’obiettivo principale: il podio al Tour de France. La prima corsa è stata addirittura a maggio, con il Giro di Romandia, poi la condizione è arrivata e Lopez ha timbrato il cartellino.

Tra Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol e Mont Ventoux Dénivelé Challenge il colombiano ha messo in chiaro le cose: è tra i migliori scalatori al mondo e vuol farsi valere in Francia in chiave classifica generale. Non sarà facile battagliare con i vari Primoz Roglic e Tadej Pogacar, ma le intenzioni sono bellicose.

Superman avrà a disposizione tutta la squadra per provare a far saltare il banco in montagna. Le proprie caratteristiche, da scalatore puro, non lo favoriranno sicuramente in chiave percorso: presenti infatti oltre cinquanta chilometri a cronometro, completamente pianeggianti, dove perderà minuti sui rivali. Il podio però può essere alla portata, serve coraggio, quello che Lopez sembra aver ritrovato.

Foto: Lapresse