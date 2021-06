In un finale tremendamente caotico, dove le cadute hanno preso lo spazio riservato alla spettacolarità del finale della terza tappa del Tour de France 2021, l’unico a gioire per davvero è stato Tim Merlier, vincitore della volata di Pontivy dinnanzi al compagno di squadra Jasper Philipsen e il padrone di casa Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic).

Ottimo il lavoro di tutta l’Alpecin-Fenix, che fa così doppietta in due giorni, ma questa volta in favore di Merlier, al suo secondo sigillo in una grande corsa tappe dopo la vittoria a Novara in occasione della seconda tappa dell’ultimo Giro d’Italia. Splendida la stessa maglia gialla Mathieu Van der Poel che lo ha pilotato al meglio in uno sprint davvero ristretto e ‘devastato’ dalla caduta di Caleb Ewan assieme a Peter Sagan.

Raggiunto nel dopotappa dai microfoni della regia internazionale, l’ex campione nazionale del Belgio Merlier ha dichiarato: “Sto vivendo un sogno in questo momento. Dopo il Giro ero già molto felice, ma oggi sono qui a festeggiare una vittoria al Tour, la corsa più importante al mondo. Non ci posso credere”.

“È una cosa folle, ma Mathieu Van der Poel ama mettersi a disposizione dei propri compagni di squadra, e anche Jasper Philipsen ha fatto un lavoro semplicemente fantastico. Quando ho visto che dietro di me non c’era nessuno, non ci potevo credere. In questo momento posso soltanto dirvi che non riesco ancora a rendermene conto di aver vinto”.

Foto: Lapresse