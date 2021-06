La delusione del 2020 non è ancora completamente digerita. C’è però spazio per prendersi la rivincita un anno dopo. Tutto pronto per il Tour de France, che scatterà settimana prossima: tra gli uomini più attesi non può che esserci Primoz Roglic.

La stella della Jumbo-Visma però non vuole attirare i riflettori: “Non mi metterei tra i grandi favoriti di questa edizione. Non mi considero il grande favorito, non sono il campione uscente e non corro da un po’ ormai. Voglio andare lì e vedere come andrà” le sue parole a a RMC Sport.

Non sarà solamente una sfida tra lui ed il vincitore uscente, Tadej Pogacar: “Quest’anno è un nuovo anno e un percorso diverso. Ci sono molti corridori fortissimi che possono vincerlo. Non ci siamo solo io e Tadej, ma ci sono anche altri venti ragazzi… La corsa è più grandi noi, quindi andremo lì per dare il meglio e vedremo alla fine cosa ne uscirà in termini di risultato”.

Ancora un ricordo sulla cronometro conclusiva della passata edizione, dove ha perso la Maglia Gialla: “Ovviamente, per come erano andate le cose fino a quel momento, pensavamo che avrei potuto vincere, ma il secondo posto rimane comunque un gran bel risultato”.

Foto: Lapresse