L’odierna terza tappa del Tour de France 2021 offrirà ai velocisti la prima ghiotta occasione per conquistare un successo parziale. La Lorient – Pontivy di 182,9 chilometri, infatti, presenta un tracciato adatto alle ruote veloci, seppur un filo tortuoso. Il grande favorito per la vittoria odierna, stante quello che ha fatto vedere sulle strade del Giro d’Italia, non può che essere l’australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal).

I principali avversari del velocissimo australiano saranno il redivivo Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), il transalpino Arnaud Demare (Groupama-FDJ) e il Mago Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Ad ogni modo, non è scontato che quest’ultimo faccia la volata dato che due giorni fa è stato vittima di una brutta caduta e la sua Alpecin-Fenix potrebbe decidere di puntare su Jasper Philipsen, il quale è, a sua volta, uno degli uomini più rapidi presenti in questo Tour. Difficilmente, invece, vedremo la maglia gialla Mathieu van der Poel buttarsi in volata, dato che, in base a quanto dichiarato prima della partenza, saranno gli altri due membri dei Big Three dell’Alpecin ad occuparsi degli arrivi a ranghi compatti.

Non è scontato nemmeno vedere l’altro Dioscuro del ciclocross, Wout Van Aert (Jumbo-Visma), fare la volata. Il campione del Belgio, infatti, ha dichiarato, dopo la tappa di ieri, di volersi risparmiare in vista della cronometro. Ad ogni modo, questa potrebbe tranquillamente essere pretattica. In casa Italia, invece, la carta più quotata è indubbiamente Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), il quale vorrà rifarsi dopo una prima due giorni che non è andata come immaginava.

Oltre ai nomi già citati, ad ogni modo, ci sono diversi altri ottimi velocisti che proveranno a giocarsi le proprie carte. Un nome che stuzzica sempre la fantasia degli appassionati è quello di Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). La maglia ciclamino dell’ultimo Giro d’Italia ha faticato tantissimo nelle prime due tappe, ma la frazione di domani è decisamente più semplice e sicuramente sarà della partita nella volata finale.

I FAVORITI DELLA TERZA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2021

***** Caleb Ewan

**** Tim Merlier, Mark Cavendish, Arnaud Demare

*** Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Sonny Colbrelli, Cees Bol, Nacer Bouhanni

** Wout Van Aert, Michael Matthews, Bryan Coquard, Peter Sagan, André Greipel, Cristophe Laporte

* Mike Teunissen, Jasper Stuyven, Edward Theuns, Davide Ballerini, Mathieu van der Poel, Magnus Cort, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Daniel McLay, Nils Eekhoff, Luka Mezgec, Max Walscheid, Edvald Boasson Hagen, Danny van Poppel

Foto: Lapresse