Tutto pronto a Parigi per la seconda giornata del Preolimpico su scala mondiale di tiro con l’arco, riservata alle qualificazioni per la prova a squadre femminile in vista dei Giochi di Tokyo 2021. Dopo aver fallito la prima occasione al Mondiale 2019, il terzetto femminile azzurro si gioca tutto quest’oggi per provare a far parte delle 12 Nazionali che parteciperanno al torneo olimpico.

Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati sono reduci dal trionfo in Coppa del Mondo a Losanna dello scorso 23 maggio, quindi hanno già dimostrato di possedere il potenziale necessario per raggiungere l’obiettivo a cinque cerchi. In ogni caso la concorrenza è di alto livello e servirà una prestazione impeccabile per conquistare uno degli ultimi 3 pass a disposizione per l’Olimpiade.

Si parte alle ore 9 con il ranking round, mentre a partire dalle ore 14.15 si entrerà nel vivo con le prime sfide a eliminazione diretta. Le fasi finali di giornata saranno visibili in diretta streaming sul canale Youtube di World Archery. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento del percorso delle azzurre a caccia della qualificazione olimpica per Tokyo.

Di seguito il programma completo della seconda giornata del Preolimpico di Parigi per il tiro con l’arco.

PROGRAMMA PREOLIMPICO TIRO CON L’ARCO 2021 SECONDA GIORNATA

DOMENICA 20 GIUGNO

ore 9.00-12.30 Qualificazioni femminili

14.15-14.45 Dodicesimi di finale prova a squadre femminile

14.45-15.15 Ottavi di finale prova a squadre femminile

15.32-17.05 Quarti di finale prova a squadre femminile

17.08-17.56 Semifinali prova a squadre femminile

18.00-18.50 Finali prova a squadre femminile

Foto: World Archery