Gli Europei 2021 si sono conclusi e dalle pedane di Osijek, in Croazia, l’Italia del tiro a volo è tornata a casa come meglio non si poteva. Il bilancio per i colori azzurri è molto positivo: da questo momento quindi può ufficialmente iniziare la marcia d’avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo dove, senza dubbio, la pattuglia tricolore proverà a portare a casa almeno un paio di medaglie.

Skeet: Cainero solida, la riscossa di Rossetti, la dimensione internazionale di Cassandro, il momento di Bacosi

Lo skeet ha regalato due ori e alcuni interessanti spunti di riflessione. A qualche settimana dai Giochi, la più in forma dell’intero comparto sembra essere Chiara Cainero che, al sesto trionfo continentale personale, sembra aver switchato l’interruttore verso la kermesse giapponese al meglio; cosa che invece fatica un po’ a fare Diana Bacosi, non ancora al top della condizione. Chi invece sembra iniziare a fiutare l’odore del grande appuntamento è Gabriele Rossetti che a Osijek ha piazzato la zampata d’oro per far capire a tutti, e non solo agli shooters europei, che per la battaglia per le medaglie nel Sol Levante ci sarà anche lui e ci sarà, probabilmente, anche Tammaro Cassandro: il campano infatti, pur arrivando quinto, ha mostrato una condizione solida e vorrà sicuramente stupire alla sua prima Olimpiade della carriera.

Trap: Jessica Rossi c’è, Mauro De Filippis pure, e il Mixed Team?

Dalla fossa olimpica sono arrivate risposte a vari livelli. Sarà un caso, ma dopo aver ricevuto l’investitura da portabandiera per i Giochi Jessica Rossi non sbaglia un colpo. E’ vero, non è arrivato l’oro, ma l’emiliana – con la medaglia d’argento – ha fatto capire una volta di più di essere pronta a vivere la sua terza Olimpiade da protagonista, magari provando a bissare l’oro di Londra 2012. Nel reparto maschile invece Mauro De Filippis (capace di ottenere il bronzo nel concorso individuale), già precedentemente in possesso del pass olimpico nominale, in base ai criteri di ranking della ISSF, ha rafforzato la sua leadership all’interno di una squadra che (formata anche da Valerio Grazini e Daniele Resca), a meno di stravolgimenti dell’ultimo secondo, lo vedrà come rappresentate azzurro a Tokyo. Ora però, visto che il solo tarantino farà parte del contingente maschile del trap in Giappone, sorge una domanda: la gara di Mixed Team vedrà Jessica Rossi e Mauro De Filippis fianco a fianco nel tentativo di vincere una medaglia insieme? No, non c’entrano le cose personali e la separazione sentimentale. A Osijek, Jessica ha sparato e vinto il titolo continentale con Valerio Grazini, mentre Mauro è stato associato a Silvana Stanco (non andando a medaglia), che questo possa creare qualche problema di affiatamento? Fra qualche giorno la risposta.

Foto: FITAV