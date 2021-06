Tiro a volo, Europei 2021: De Filippis e Grazini vanno in finale nel trap maschile

Dopo la notizia della qualificazione alla finale femminile da parte di Jessica Rossi, non sono da meno nel trap maschile gli azzurri Mauro De Filippis e Valerio Grazini, che strappano anche loro il biglietto per l’ultimo atto del contest che metterà in palio le medaglie continentali e un pass verso i Giochi di Tokyo.

Nelle qualificazioni, dominate dal rappresentate della Repubblica Ceca Jiri Liptak, capace di trovare l’en plein con il suo 125/125, Mauro De Filippis va a prendersi la seconda testa di serie trovando un consistente 123/125 (25-25-24-25-24), mentre Valerio Grazini gli arriva appena dietro (122/125, +1) vincendo lo shoot off con il britannico Matthew John Coward-Holley (122/125, +0). Il quinto e il sesto ticket per la finale vanno invece all’ellenico Ioannis Chatzitsakiroglou (121/125, +1) e allo slovacco Marian Kovacocy (121/125, +0); con Daniele Resca – terzo rappresentante azzurro in gara invece 46esimo (114/125).

In ottica qualificazione olimpica è doveroso fare il punto della situazione: il pass, nella competizione che scatterà alle 16:15, se lo giocheranno De Filippis, Grazini, Chatzitsakiroglou e Kovacocy. Attenzione però, perchè De Filippis qualora non dovesse centrarlo sarebbe comunque forte della sua carta nominale relativa al ranking ISSF: questo comporta che Grazini, per mettere in difficoltà il dt Albano Pera dovrebbe andare a ottenere la carta che passerebbe così da nominale a contingentale. Per l’ellenico e lo slovacco il discorso invece è diverso: entrambi devono rispettivamente cercare di arrivare davanti a tutti per ottenere una medaglia e un pass verso il Giappone.

Ancora poche ore e il mistero sarà svelato: una situazione che potrebbe riguardare anche, in caso di vittoria della carta da parte di De Filippis o Grazini, il tedesco Andreas Lowe che, in quel caso, diventerebbe il primo beneficiario del “criterio ranking”.

FOTO: Marco Dalla Dea