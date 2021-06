Una notizia positiva e una negativa. Le qualifiche dello skeet, terminate pochi minuti fa in quel di Osijek, dove è in corso di svolgimento la quarta tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo, forniscono un esito contrastante per i colori italiani: Diana Bacosi infatti farà parte della finale che scatterà alle ore 17, mentre Chiara Cainero è stata eliminata. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pedana.

L’umbra, campionessa olimpica in carica, accede all’atto conclusivo di specialità con la quarta testa di serie, frutto di un 118/125 a cui aggiungere un piattello extra nello shoot off per determinare la posizione di ingresso in finale. Assieme a lei vi saranno, nell’ordine: la svedese Victoria Larsson (119/125), la greca Emmanouela Katzouraki (118/125, +4), la polacca Aleksandra Jarmolinska (118/125, + 3), la cilena Francisca Crovetto Chadid (117/125, 4) e la russa Zilia Batyrshina (117/125, +3 +6), che si è presa l’ultimo biglietto per la gara al gradino più alto del podio al termine di un testa a testa con la connazionale Natalia Vinogradova (117/125, +3 +5).

Molto fallosa e poco performante, al contrario di quello a cui di solito è abituata, Chiara Cainero: la friulana chiude in un’insolita 21esima piazza con lo score di 114/125, in una giornata, come quella odierna dove ha portato a casa solo 44 dei 50 piattelli a disposizione.

A chiudere infine il resoconto sulla pattuglia azzurra è Chiara Di Marziantonio, attestatasi in 34esima piazza a quota 110/125.

Foto: FITAV