Tabellone Europei 2021: calendario, date, orari, tv, accoppiamenti e incroci fino alla finale

Si è appena conclusa la fase a gironi degli Europei di calcio 2021, e ora si fa sul serio. Sedici squadre si sfideranno all’arma bianca per arrivare fino in fondo al tabellone per farsi incoronare per la sedicesima volta la regina del vecchio continente.

Ancora quindici partite tutte da gustare e da vivere, con l’Italia di Roberto Mancini ancora in lizza: la prima sfida ad eliminazione diretta sarà con l’Austria di Franco Foda il prossimo 26 giugno allo stadio Wembley di Londra.

A causa della sua natura itinerante ottavi e quarti di finale si disputeranno nei dodici stadi che hanno ospitato la fase a gironi, con semifinali e finali che avranno la loro casa allo stadio. Sky Sport garantirà la diretta di tutte le partite da qui alla finale, mentre Rai Uno non manderà in onda le partite pomeridiane degli ottavi di finale.

Di seguito, ecco a voi tutto il vademecum del tabellone finale del l’Europeo di calcio 2021, con tutti gli accoppiamenti, gli orari, gli stadi coinvolti e le dirette televisive.

OTTAVI DI FINALE

Sabato 26 giugno

Ore 18.00 Galles-Danimarca – 1 (Amsterdam. In onda su Sky)

Ore 21.00 Italia-Austria – 2 (Londra. In onda su Rai Uno e Sky)

Domenica 27 giugno

Ore 18.00 Olanda-Repubblica Ceca – 3 (Budapest. In onda su Sky)

Ore 21.00 Belgio-Portogallo – 4 (Siviglia. In onda su Rai Uno e Sky)

Lunedì 28 giugno

Ore 18.00 Croazia-Spagna – 5 (Copenaghen. In onda su Sky)

Ore 21.00 Francia-Svizzera – 6 (Bucarest. In onda su Rai Uno e Sky)

Martedì 29 giugno

Ore 18.00 Inghilterra-Germania – 7 (Londra. In onda su Sky)

Ore 21.00 Svezia-Ucraina – 8 (Glasgow. In onda su Rai Uno e Sky)

QUARTI DI FINALE

Venerdì 2 luglio

Ore 18.00 Vincente 6-Vincente 5 – A (San Pietroburgo. In onda su Rai Uno e Sky)

Ore 21.00 Vincente 4-Vincente 2 – B (Monaco. In onda su Rai Uno e Sky)

Sabato 3 luglio

Ore 18.00 Vincente 3-Vincente 1 – C (Baku. In onda su Rai Uno e Sky)

Ore 21.00 Vincente 8-Vincente 7 – D (Roma. In onda su Rai Uno e Sky)

SEMIFINALI

Martedì 6 luglio

Ore 21.00 Vincente A-Vincente B – 1 (Londra. Diretta su Rai Uno e Sky)

Mercoledì 7 luglio

Ore 21.00 Vincente C-Vincente D – 2 (Londra. Diretta su Rai Uno e Sky)

FINALE

Domenica 11 luglio

Ore 21.00 Vincente1-Vincente2 (Londra. Diretta su Rai Uno e Sky)

Foto: Lapresse