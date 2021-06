Sonego-Purcell oggi, ATP Eastbourne: orario, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 25 giugno, il torneo Viking International 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sull’erba outdoor di Eastbourne, vedrà disputarsi le semifinali del tabellone principale di singolare, con il match tra la testa di serie numero 3 Lorenzo Sonego ed il lucky loser australiano Max Purcell.

Tra i quattro incontri previsti in singolare (si tratta di un evento combined col torneo femminile), è in programma anche quello tra il numero 3 del seeding Lorenzo Sonego ed il lucky loser australiano Max Purcell, che sarà il terzo a partire dalle ore 12.00 italiane sul Campo Centrale e comunque si giocherà non prima delle ore 15.00.

Sarà possibile seguire l’incontro Sonego-Purcell in diretta tv in chiaro su SupertennisTV, ed in diretta streaming gratuita su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Lorenzo Sonego e Max Purcell.

PROGRAMMA SONEGO-PURCELL ATP EASTBOURNE 2021

Venerdì 25 giugno

Campo Centrale, a partire dalle ore 12.00 italiane

[Q] Camila GIORGI (ITA) vs Anett KONTAVEIT (EST)

[WC] Jelena OSTAPENKO (LAT) vs Elena RYBAKINA (KAZ)

Non prima delle ore 15.00

(LL) Max Purcell VS (3) Lorenzo Sonego

(LL) Soonwoo Kwon VS (2) Alex de Minaur

Diretta tv in chiaro su SuperTennisTV

Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse