Dura appena più di un’ora l’ultima partita della prima fase per l’Italia agli Europei di softball 2021. A Ronchi dei Legionari le azzurre si sbarazzano rapidamente, e per manifesta dopo la parte alta del terzo inning, dell’Ungheria. 19-0 il punteggio finale a favore delle ragazze del manager Federico Pizzolini, che nel secondo raggruppamento, a tasso decisamente più alto di competitività, sfideranno Repubblica Ceca e Spagna domani, Germania giovedì.

Nella prima ripresa è subito 10-0 per l’Italia, che tra le altre cose si lascia apprezzare anche per il triplo da 3 RBI di Beatrice Ricchi e per il fuoricampo, anche questo da 3 RBI, di Andrea Howard. Nella seconda il canovaccio non cambia, semplicemente per eccesso di divario tra le due squadre, che in campo si vede tutto. Arrivano quattro home run, rispettivamente di Melany Sheldon, Beatrice Ricchi, Andrea Howard e una convincente (viste le difficoltà nell’avvicinamento) Amanda Fama.

Lanciatrice vincente è Lisa Birocci, che per la verità non deve fare praticamente nulla: nessuna valida concessa, 5 strikeout contro le malcapitate Kathryn Ogg e Hanna Toth, bersagliate ripetutamente dalle mazze azzurre.

Domani alle 12:30 il cammino azzurro riprenderà con le ceche, per poi proseguire alle 20:00 con le spagnole e infine giovedì ancora alle 12:30 con le tedesche. Il tutto prima del possibile scontro con l’Olanda, a seconda di come andrà nell’altro gruppo.

Foto: FIBS / EzR NADOC