Non ci saranno Test Match in estate per la Nazionale italiana di rugby che dunque, per conoscere il proprio nuovo allenatore Kieran Crowley dovrà puntare sui raduni. L’avventura del ct azzurro, ex Benetton Treviso, inizia in quel di Pergine Valsugana.

Gli azzurri sono in Trentino a lavoro dalla giornata di ieri: tra i convocati ricordiamo che ci sono solamente giocatori che militano in Italia, dunque esclusi coloro che giocano all’estero. Il commento del ct: “Iniziamo questa avventura con tanta fiducia nel futuro. La vittoria del Benetton Rugby nella finale di Rainbow Cup non è un punto di arrivo ma andrà a contribuire in modo importante nello sviluppo anche della Nazionale. Quella che sta per concludersi è stata una stagione molto lunga ed impegnativa: in questo raduno andremo a porre le basi di quello che sarà il lavoro che verrà svolto nella prossima stagione proseguendo e rafforzando il lavoro sinergico con le franchigie”.

Questi i convocati dell’Italia:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 34 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 12 caps)*

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 47 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 15 caps)*

Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 37 caps) – capitano

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 6 caps)*

Marco MANFREDI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 13 caps)*

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 15 caps)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 22 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 15 caps)

Terze Linee

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, 4 caps)*

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 7 caps)*

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 29 caps)*

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 33 caps)

Braam STEYN (Benetton Rugby, 44 caps)

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 10 caps)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 44 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 21 caps)*

Mediani di Apertura

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 52 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 10 caps)*

Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 31 caps)*

Tommaso BONI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 5 caps)

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 6 caps)

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 9 caps)*

Luca MORISI (Benetton Rugby, 34 caps)*

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 28 caps)*

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 11 caps)

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 7 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 6 caps)*

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

Photo LiveMedia/Alfio Guarise