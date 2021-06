Rugby 7: all’Italia non riesce il miracolo, ancora un sesto posto a Mosca

Non riesce a risalire fino al podio la classifica l’Italia, chiude al sesto posto a Mosca che vale il settimo posto nella classifica finale, ben lontana dal podio. Questo nonostante alcune buone prestazioni sia ieri (Germania e Lituania, finalista oggi, ndr.) sia oggi. Ora per gli azzurri il prossimo obiettivo è il torneo di qualificazione per i Mondiali 2022.

Partenza razzo della Spagna che dopo aver recuperato l’ovale con un tenuto azzurro si invola e arriva fino in fondo per il 5-0 dopo neanche un minuto di gioco. L’Italia fa tanto possesso, ma nella propria metà campo e non riesce a sfondare, soffrendo tantissimo la difesa iberica. E, così, persa la palla al 5’ arriva la seconda meta spagnola per il 12-0. Spreca la chance di riaprirla l’Italia a fine primo tempo con una touche storta e viene punita con la terza meta che vale il 17-0 con cui si va al riposo. Non cambiano le cose a inizio ripresa, con gli azzurri che subiscono subito la quarta meta della Spagna. Ha alzato bandiera bianca la squadra di Vilk e la Spagna può dilagare con un’altra meta per il 31-0. E prima del fischio finale gli iberici allungano fino al 36-7, meta finale di Del Bono, con cui si chiude la partita.

Nella corsa al quinto posto l’Italia inizia ottimamente, battendo senza problemi 42-0 la debole Polonia, in un match a senso unico. Nella finalina contro la Georgia gli azzurri partono con handicap, con il rosso diretto a D’Onofrio per un’entrata pericolosa in ruck. Nonostante l’inferiorità l’Italia chiude il primo tempo sul 7-7 e passano addirittura in vantaggio dopo tre minuti della ripresa. Azzurri che resistono fino a tempo scaduto, poi arriva la meta della Georgia che trova il pareggio che manda il match ai supplementari. E qui arriva la meta georgiana che decide il match sul 19-14 e che fa chiudere l’Italia anche a Mosca al sesto posto.

Il resto del torneo ha visto la clamorosa eliminazione del Portogallo nei quarti di finale da parte della Lituania per 28-22, mentre le altre semifinaliste sono Germania (che liquida nettamente la Polonia) e la Russia, che batte la Georgia. Nelle semifinali continuano le sorprese, con i lituani che battono la Russia e conquistano una clamorosa finale, dove sfidano la Spagna che batte facilmente la Germania. In finale, però, nessuna storia con la Spagna che si impone con un netto 47-5 sulla Lituania.

La 7s Championship 2021 viene, così, vinta con la Spagna che conquista 40 punti su 40, precedendo la Germania (34) e la Russia (30), che chiudono il podio. Quarta a sorpresa la Lituania (26), che precede la Georgia (24), il Portogallo (22), l’Italia (20) e la Polonia (12). Ora si dovrà capire cosa verrà deciso da World Rugby e Rugby Europe per quel che riguarda il torneo di qualificazione per i Mondiali 2022 in Sud Africa, anche se le ultime voci parlano di un possibile torneo a settembre.