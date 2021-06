Lucidità e umiltà. Jannik Sinner va avanti e lo fa soffrendo a Parigi, sede dell’edizione 2021 del Roland Garros. La vittoria contro il francese Pierre-Hugues Herbert è stata molto complicata e, per una fase del confronto, lontanissima, citando il match point annullato nel quarto parziale.

Sinner, però, ha avuto il merito di rimanere in partita con la testa, sfruttando anche qualche “regalo” dell’avversario. “Era una partita molto difficile, come tutte quelle che si giocano qui. Nessun avversario è facile e sono stato a un punto dalla sconfitta. C’è tanto da lavorare e da fare“, ha raccontato il giocatore nostrano ai microfoni di Eurosport.

Immediato futuro che parla decisamente italiano visto che il prossimo avversario sarà Gianluca Mager, giocatore con il quale Jannik non si è mai confrontato. “Sta vivendo un grande momento di forma, per cui dovrò esprimere il mio miglior tennis per vincere“.

Una bella giornata quella per i colori azzurri che, con l’eccezione di Lorenzo Sonego, ha visto solo successi. Tra questi da registrare anche quello di Lorenzo Musetti contro la testa di serie n.13 David Goffin, tennista che l’altoatesino conosce bene e stima molto: “Lui è fortissimo, un grande talento. Ha fatto già degli ottimi risultati ed è più giovane di me. E’ bello che ci siano tanti italiani che facciano bene, molti dei quali sono giovani. Se guardiamo indietro c’è Cobolli che sta emergendo e altri che lo faranno. Penso che per gli appassionati sia una bellissima cosa“.

L’INTERVISTA VIDEO A JANNIK SINNER

Foto: LaPresse