Roland Garros 2021, tutti gli italiani in campo il 2 giugno. Orari, programma, tv, streaming

Oggi, 2 giugno, prenderanno il via i match di secondo turno del Roland Garros 2021. In casa Italia tornerà in campo Fabio Fognini per il suo match l’ungherese Marton Fucsovics, sarà la seconda partita dalle ore 11.00 sul “Court 14”. Una sfida abbastanza complessa per il ligure che dovrà mettere in campo la migliore versione sé.

Partita complicatissima per Martina Trevisan che nel primo match sul “Court 12”, in programma alle ore 11.00, affronterà la rumena Sorana Cirstea. Torneranno in campo anche molti big come Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Daniil Medvedev.

La diretta tv del torneo sarà affidata ad Eurosport 1 e 2, mentre le partite di oggi saranno visibili in diretta streaming sarà fruibile su Eurosport Player e discovery+.

PROGRAMMA ITALIANI ROLAND GARROS 2021 (2 GIUGNO)

COURT PHILIPPE-CHATRIER

dalle ore 12.00 – Tan vs (20) Vondrousova

a seguire – (23) Khachanov vs Nishikori

non prima delle ore 16.00 – (7) S.Williams vs Buzarnescu

non prima delle ore 21.00 – Paul vs (2) Medvedev

COURT SUZANNE-LENGLEN

dalle ore 11.00 – (6) Zverev vs Safiullin

a seguire – Hercog vs Garcia

a seguire – (5) Tsitsipas vs Martinez

a seguire – Sasnovich vs (3) Sabalenka

COURT SIMONNE-MATHIEU

dalle ore 11.00 – Kasatkina vs (10) Bencic

a seguire – Laaksonen vs (11) Bautista Agut

a seguire – (15) Azarenka vs Tauson

non prima delle ore 17.00 – Couacaud vs (12) Carreno Busta

COURT 14

dalle ore 11.00 – Siniakova vs (29) Kudermetova

a seguire – (27) Fognini vs Fucsovics

a seguire – McDonald vs (22) Garin

a seguire – (21) Rybakina vs Hibino

COURT 7

dalle ore 11.00 – Zidansek vs Brengle

a seguire – (15) Ruud vs Majchrzak

a seguire – Krajinovic vs (31) Isner

a seguire – (31) Pavlyuchenkova vs Tomljanovic

COURT 6

dalle ore 11.00 – Djere vs Kecmanovic

a seguire – (33) Badosa vs Kovinic

a seguire – Fernandez vs (23) Keys

COURT 11

dalle ore 11.00 Halys/Nys – Mannarino/Puetz

a seguire – Davidovich Fokina vs Van de Zandschulp

COURT 12

dalle ore 11.00 – Cirstea vs Trevisan

a seguire – Herbert/Mahut vs Norrie/O’Mara

a seguire – (32) Opelka vs Munar

a seguire – Monteiro vs Johnson

COURT 13

dalle ore 11.00 – Delbonis vs Andujar

a seguire – Collins vs Kalinina

a seguire – Giron vs Pella

Foto: LaPresse