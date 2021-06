Roland Garros 2021, risultati maschili 1° giugno: bene De Minaur, Djokovic, Nadal e tre azzurri

Così come per le donne, oggi, martedì 1° giugno, si concludono a Parigi anche per gli uomini gli incontri del primo turno del Roland Garros 2021 di tennis, secondo torneo stagionale dello Slam: destino diverso per i cinque azzurri impegnati, dato che soltanto in tre avanzano al secondo turno.

Doppia vittoria italiana nei confronti con i tennisti giapponesi, in entrambi i casi in quattro set: Marco Cecchinato batte Yasutaka Uchiyama per 3-6 6-1 6-2 6-4, anche grazie al saldo positivo tra gratuiti e vincenti, 37 contro 32, mentre Matteo Berrettini supera Taro Daniel per 6-0 6-4 4-6 6-4, invirtù di 47 vincenti a fronte di 33 gratuiti.

Inverso il risultato nel confronto tra italiani ed australiani, che si risolve con uno 0-2: James Duckworth batte Salvatore Caruso per 6-4 3-6 7-6 6-2, nonostante il conto dei punti vinti reciti 153-146, mentre Alex De Minaur supera Stefano Travaglia per 6-2 6-4 7-6, anche in virtù degli 11 ace messi a segno.

Il colpo di giornata lo firma Andreas Seppi, che batte il canadese Félix Auger-Aliassime per 6-3 7-6 4-6 6-4, nonostante il totale dei punti vinti segni 143-138. In serata il serbo Novak Djokovic elimina lo statunitense Tennys Sandgren con un celere 6-2 6-4 6-2, infine lo spagnolo Rafael Nadal supera l’australiano Alexei Popyrin per 6-3 6-2 7-6.

RISULTATI MASCHILI ROLAND GARROS 1° GIUGNO

Novak Djokovic batte Tennys Sandgren 6-2 6-4 6-2

Pablo Cuevas batte Lucas Pouille 6-3 6-1 6-3

James Duckworth batte Salvatore Caruso 6-4 3-6 7-6 6-2

Ricardas Berankis batte Ugo Humbert 6-4 6-4 2-6 6-4

Alex De Minaur batte Stefano Travaglia 6-2 6-4 7-6

Marco Cecchinato batte Yasutaka Uchiyama 3-6 6-1 6-2 6-4

Matteo Berrettini batte Taro Daniel 6-0 6-4 4-6 6-4

Federico Coria batte Feliciano López 6-3 7-6 6-2

Soonwoo Kwon batte Kevin Anderson 7-5 6-4 2-6 7-6

Andreas Seppi batte Félix Auger-Aliassime 6-3 7-6 4-6 6-4

Rafael Nadal batte Alexei Popyrin 6-3 6-2 7-6

Richard Gasquet batte Hugo Gaston 6-1 6-4 6-2

Mikael Ymer batte Roberto Carballés Baena 6-4 0-6 4-6 6-2 6-2

Gaël Monfils batte Albert Ramos Viñolas 1-6 7-6 6-4 6-4

Diego Sebastian Schwartzman batte Yen-Hsun Lu 6-2 6-2 6-3

Aljaz Bedene batte Adrian Mannarino 7-5 3-6 7-5 6-2

Philipp Kohlschreiber batte Fernando Verdasco 7-6 6-2 2-6 6-4

Aslan Karatsev batte Jenson Brooksby 6-3 6-4 6-4

Facundo Bagnis batte Benjamin Bonzi 7-5 6-3 6-4

Jan-Lennard Struff batte Andrey Rublev 6-3 7-6 4-6 3-6 6-4

Foto: LaPresse