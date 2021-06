Roland Garros 2021, risultati femminili 7 giugno: avanzano Gauff e Swiatek, fuori Stephens e Kenin

Così come per gli uomini, oggi, lunedì 7 giugno, si concludono a Parigi anche per le donne gli incontri del quarto turno del Roland Garros 2021 di tennis, secondo torneo stagionale dello Slam: il tabellone di singolare femminile si allinea così ai quarti di finale.

Prova di forza dell’ellenica Maria Sakkari, numero 17 del seeding, che liquida la statunitense Sofia Kenin, testa di serie numero 4, con il punteggio di 6-1 6-3 mettendo a segno 19 vincenti a fronte di 15 gratuiti, mentre l’americana sigla 14 vincenti ma commette ben 32 errori non forzati.

Prosegue invece l’avventura di un’altra statunitense, la numero 24 del tabellone Cori Gauff, che spazza via la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero 25, in meno di un’ora con lo score di 6-3 6-1 senza mai concedere palla break all’avversaria, con un complessivo 55-36 nel conto dei punti vinti.

La ceca Barbora Krejcikova miete un’altra vittima illustre eliminando la statunitense Sloane Stephens con il punteggio di 6-2 6-0, vincendo 60 dei 95 punti giocati ed approfittando dei 26 errori non forzati commessi dall’avversaria, tanto che alla ceca bastano 10 vincenti nel corso del match.

In serata prosegue la corsa della polacca Iga Swiatek, campionessa in carica, che regola anche l’ucraina Marta Kostyuk, piegata per 6-3 6-4 anche grazie al saldo positivo tra vincenti e gratuiti (24-22), cosa che non riesce alla sua avversaria (20-27), costretta a cedere dopo 93 minuti.

Foto: LaPresse