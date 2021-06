Triste, ma con la consapevolezza di aver dato tutto. Matteo Berrettini ha terminato così il suo Roland Garros. La sconfitta per 6-3 6-2 6-7 (5) 7-5 contro il n.1 del mondo Novak Djokovic lascia un po’ d’amaro in bocca per il modo in cui sia maturata, ma evidenzia anche l’ottimo match disputato dall’azzurro, in crescita dal punto di vista del gioco.

Uno Djokovic straordinario e per non sfigurare serviva un Berrettini tirato a lucido, in grado di incidere: “Ho avuto più possibilità di lui di andare avanti nello score nel primo set, ma non sono riuscito a capitalizzare le mie chance. Credo di aver giocato meglio proprio nella prima frazione per quanto ho fatto in risposta“, le parole dell’azzurro in conferenza stampa.

“Lui ha più esperienza di me, ma io mi sono avvicinato al suo livello e me la sono giocata. E’ chiaro che ciò non sia ancora sufficiente ed è la motivazione che mi porterà a lavorare ancora più duro con il mio team. La terra non è la mia superficie preferita, ma comunque aver raggiunto i quarti di finale, cosa che non avevo mai fatto prima, mi fa essere fiducioso per il futuro“.

Berrettini, ora, pensa ai tornei sull’erba, in preparazione a Wimbledon dove può esprimersi ad alto livello se conserverà questo standard di gioco Non resta quindi che attendere le prossime prestazioni del romano.

