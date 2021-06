Matteo Berrettini è pronto per la grande sfida dei quarti di finale del Roland Garros 2021 che lo vedrà confrontarsi con il n.1 del mondo Novak Djokovic. L’azzurro, dopo aver sfruttato il ritiro senza giocare di Roger Federer negli ottavi di finale, si proietta alla sfida contro il serbo in maniera molto determinata.

L’unico precedente tra i due, risalente al Round Robin delle ATP Finals del 2019, non è così ben augurante: 6-2 6-1 per Nole in appena 64′ di gioco. Ci si augura che, su una superficie diversa, si assista a un match più lottato: “Mi sento bene fisicamente e sto giocando il mio miglior tennis sulla terra“, le prime parole ai microfoni di Eurosport del romano (n.9 del mondo).

Chiaramente c’è consapevolezza della forza dell’avversario, ma nello stesso tempo non se ne ha timore: “Djokovic è il miglior ribattitore del circuito e questa cosa mi darà molto fastidio, ma io cercherò di sfruttare le mie armi per metterlo in difficoltà. La partita delle Finals appartiene al passato anche perché io ho maturato più consapevolezza e ho disputato più volte gli Slam“, ha sottolineato Matteo.

A questo punto non resta che attendere l’esito del match, il cui inizio è fissato non prima delle ore 20.00 sul Philippe Chatrier di Parigi.

Foto: LaPresse