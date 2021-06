Roland Garros 2021, Maria Sakkari e Barbora Krejčíková stupiscono e volano in semifinale, cadono Gauff e Swiatek

Sorprese e ancora sorprese sulla terra rossa di Parigi (Francia), sede dell’edizione 2021 del Roland Garros. Il tabellone femminile continua a riservare riscontri inattesi e le ultime qualificate alle semifinali del singolare ne sono una conferma chiara.

Sì perché alzi la mano chi avrebbe potuto prevedere che la polacca Iga Swiatek, campionessa in carica, potesse cadere sotto i colpi della greca Maria Sakkari: bravissima l’ellenica (n.18 del mondo) a trovare la chiave della regolarità per far male a una Swiatek (n.9 WTA) che non ha trovato il solito numero di vincenti (17), commettendo 25 errori non forzati, mentre in attivo il rapporto winners/gratuiti di Sakkari (26/24).

Dunque prosegue l’avventura della greca e la sua sfidante sarà la ceca Barbora Krejčíková (n.33 del mondo) che, da grande doppista, è sempre più giocatrice di rilievo in singolare, avendo capacità di non poco conto di coprire il campo come poche.

Ne ha dovuto prendere atto la giovane Coco Gauff (n.25 del mondo) andata ko sullo score di 7-6 (6) 6-3 in 1 ora e 54 minuti di partita. Una prestazione molto solida della ceca che si è meritata l’accesso al penultimo atto.

