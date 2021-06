Roland Garros 2021, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in campo il 3 giugno. Perchè 2 giorni di riposo e gli avversari

Sono ben dieci i tennisti italiani ancora in corsa nel Roland Garros 2021. Tra loro ci sono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che torneranno in campo domani con l’obiettivo di conquistare un posto nel terzo turno dello Slam parigino.

Un riposo di due giorni per i due giovani tennisti italiani, che avevano fatto il loro esordio nella giornata di lunedì. Il primo turno del Roland Garros è stato suddiviso, infatti, in tre giornate (domenica, lunedì e martedi), ma già dal secondo i tennisti torneranno in campo un giorno sì ed uno no almeno fino ai quarti di finale. C’è, dunque, tutto il tempo per ricaricare le energie in vista delle sfide di domani.

Un riposo prolungato che può aver fatto bene a Jannik Sinner dopo i cinque set giocati contro il francese Pierre-Hugues Herbert. Una pausa che non servirà solo come recupero fisico, ma che potrà permettere all’altoatesino di analizzare al meglio gli errori commessi all’esordio. Sinner ha rischiato di essere eliminato e deve anche ringraziare il “braccino” di Herbert nei momenti decisivi, ma l’altoatesino ha comunque dimostrato forza mentale e alla fine si è è portato a casa la vittoria.

Doveva essere più complicato l’esordio di Lorenzo Musetti, ma il tennista di Carrara ha reso tutto molto semplice, superando in tre set il belga David Goffin, testa di serie numero 13 del torneo. Nel suo primo match in uno Slam della carriera, il toscano si è certamente ben comportato ed ora l’obiettivo è quello di provare a fare ancora più strada.

Ci sarà un derby azzurro all’orizzonte per Sinner, che se la vedrà con il connazionale Gianluca Mager. Un match che vede l’altoatesino favorito, anche perchè contro il ligure sarà un match totalmente diverso rispetto a quello con Herbert, visto che Mager ha un gioco molto meno offensivo e fantasioso del transalpino e dunque Sinner potrà sfruttare il maggior peso sulla palla negli scambi da fondo.

Profumo di rivincita, invece, per Lorenzo Musetti, che affronterà il giapponese Yoshihito Nishioka, che ha appena battuto l’azzurro nel recente torneo di Parma. Un match dunque ostico per il numero 76 del mondo, che nello scontro della settimana scorso aveva fatto tanta fatica ad entrare in partita e a comandare lo scambio.

L’obiettivo per Sinner e Musetti è quello di continuare il loro cammino a Parigi, con l’Italia del tennis che continua a sognare insieme alle sue due giovani stelle.

FOTO LaPresse