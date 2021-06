Roland Garros 2021, Fabio Fognini perde mestamente con Federico Delbonis dopo una brutta partita

Il maltempo non ha portato benefici a Fabio Fognini, che depone le armi al Roland Garros. Il tennista ligure si deve arrendere al cospetto di Federico Delbonis, perdendo anche il terzo set per 6-3 e dando seguito al 6-4 6-1 risalenti a prima della pausa. L’argentino ottiene così il miglior risultato della carriera in uno Slam approdando al quarto turno, ottenendo il giusto riconoscimento per un momento della sua carriera in cui sta giocando davvero un ottimo tennis.

Il rientro in campo non porta benefici all’azzurro, che appare nervoso e, ancora una volta, assai falloso. L’interruzione sembra invece aver ampliato le certezze del sudamericano, che acquista fiducia ad ogni colpo che mette in campo. Delbonis vince così i primi due game al servizio a zero mostrando molta confidenza negli scambi, non si può dire lo stesso di Fabio che continua con gli errori e perde anche il suo primo turno di battuta, portando l’avversario sul 3-0.

Una striscia di dodici punti a due che abbatterebbero anche un toro, e anche nel quarto gioco Fabio rischia davvero tanto, concedendo due ulteriori palle break su cui deve fare gli straordinari per rimanere ancora in partita. Dall’altra parte Delbonis non molla un centimetro e gli riescono anche alcuni colpi da applausi, mentre Fognini inizia a borbottare con se stesso. Il ligure riesce a salvare un match point al servizio passando la palla all’argentino, che inizia a soffrire a queste altitudini, doppio fallo sul 15-0, dritto in rete sul secondo match point, seconda di servizio lentissima sul terzo ma Fabio risponde male, costante della sua partita, e deve mestamente avviarsi negli spogliatoi dopo trentanove minuti.

Purtroppo per Fabio, le statistiche testimoniano una sua partita davvero storta: alla fine gli errori gratuiti sono 52, che rappresentano quasi la metà dei punti totali di Delbonis (106), bravo a sbagliare molto di meno (24). L’azzurro ottiene pochissimo anche in risposta, 20 punti contro i 48 dell’argentino, che è stato bravo a cancellare quasi tutte le opportunità concesse a Fabio, salvando 4 delle 5 palle break e sfruttandone 6 sulle 14 ottenute.

Foto: LaPresse