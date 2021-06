Jannik Sinner ha terminato prematuramente la sua avventura al torneo ATP 500 di Londra. Sui campi in erba del Queen’s, dove va in scena uno dei tornei più prestigiosi su questa superficie, il tennista italiano si è dovuto arrendere al cospetto del britannico Jack Draper in due set. Due tie-break sono stati letali all’altoatesino, crollato al cospetto del numero 309. Eliminazione cocente al primo turno della kermesse per il 19enne, che ha iniziato la settimana da numero 23 al mondo (dopo essere stato numero 19 alla vigilia del Roland Garros, dove venne battuto da Rafael Nadal agli ottavi di finale) con 2320 punti all’attivo.

Quante posizioni potrebbe perdere l’azzurro nel ranking ATP dopo la debacle in terra britannica? Ci sono soltanto quattro giocatori in grado di superare il nostro portacolori, dunque mal che vada Jannik Sinner sarà numero 26 la prossima settimana (la graduatoria si aggiornerà lunedì 21 giugno). Non tutti e 4 gli avversari indiretti possono superarlo simultaneamente, considerando i risultati necessari e i tabelloni dei tornei in corso di svolgimento.

Il russo Aslan Karatsev lo sorpasserà in caso di qualificazione agli ottavi di finale a Londra (dunque deve “soltanto” battere il britannico Norrie per riuscirci). Il britannico Daniel Evans scavalcherebbe Jannik Sinner soltanto arrivando in finale al Queen’s (è atteso dall’esordio col canadese Popyrin, potrebbe poi avere un quarto di finale con Matteo Berrettini), il russo Karen Khachanov opererebbe il sorpasso soltanto arrivando in finale all’ATP 500 di Halle, Fabio Fognini avrebbe bisogno di vincere il Queen’s (ma eventualmente ci sarebbe l’incrocio in semifinale con Evans, dunque soltanto uno dei due può effettivamente avere la meglio su Sinner nel ranking ATP).

