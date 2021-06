Matteo Berrettini si è qualificato alla Finale del torneo ATP 500 di Londra. Il tennista italiano ha sconfitto l’australiano Alex De Minaur in due set e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo sulla prestigiosa erba del Queen’s, una delle kermesse più importanti in avvicinamento a Wimbledon, Slam che scatterà lunedì 28 giugno. Il romano è stato impeccabile e ha trionfato col punteggio di 6-4, 6-4 in 1 ora e 24 minuti di gioco, meritandosi così il diritto di tornare in campo domenica 20 giugno per andare a caccia del trofeo. Il 25enne se la dovrà vedere con il vincente del confronto tra il canadese Shapovalov e il britannico Norrie.

Il numero 9 del ranking ATP continua così a guadagnare punti e prosegue nel suo tentativo di avvicinamento all’ottavo posto del ranking ATP occupato dallo svizzero Roger Federer. Il nostro portacolori, reduce dai quarti di finale del Roland Garros disputati egregiamente contro il serbo Novak Djokovic, ha tutte le carte in regola per poter festeggiare nella capitale inglese e lanciarsi nel migliore dei modi possibili verso le due settimane più importanti su questa superficie.

Il risultato odierno ha chiaramente un importante rilievo dal punto di vista agonistico e tecnico, ma ha anche un risvolto economico visto che il tennista italiano può arricchire il proprio conto corrente. Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini battendo Alex De Minaur e qualificandosi alla finale del torneo ATP 500 di Londra sull’erba del Queen’s? Il montepremi inizia a farsi interessante visto che parliamo di 84.075 euro, ma può crescere ulteriormente se riuscirà ad alzare al cielo il trofeo: il vincitore del torneo, infatti, festeggia con un assegno di 113.785 euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MATTEO BERRETTINI CON LA FINALE AL QUEEN’S?

84.075 euro.

113.785 euro se dovesse vince il torneo.

Foto: Lapresse