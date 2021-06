Playoff NBA 2021, i risultati della notte (9 giugno): Embiid e Mitchell devastanti, pari 76ers contro un bel Gallinari, vantaggio Jazz

Due le partite di semifinale di Conference giocate questa notte, equamente ripartite tra Est e Ovest. E di emozioni se ne sono viste, con la continuazione della serie tra Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks (Est) e l’inizio di quella tra Utah Jazz e Los Angeles Clippers (Ovest), due serie che già promettevano scintille e stanno rispettando le previsioni.

I 76ers stavolta non sbagliano, vincono gara-2 per 118-102 e fanno sì che ci sia da giocare almeno fino a gara-5. Sempre in vantaggio la squadra di casa, che parte fortissimo, si fa riprendere per tre volte e poi, nel terzo quarto, prende la via della fuga definitiva grazie ai 40 punti e 13 rimbalzi di un inafferrabile Joel Embiid, che proprio pochissime di minuti prima aveva scoperto di essere secondo nella corsa al premio di MVP dietro al solo Nikola Jokic. 22 anche i punti di Tobias Harris e 21 quelli di Seth Curry. Per gli Hawks non basta una gran performance di Danilo Gallinari (21 punti e 9 rimbalzi in 26 minuti partendo dalla panchina), Trae Young (21 e 11 assist) e Kevin Huerter (20 punti).

Incerta, bella, lottata la sfida che apre la serie tra Jazz e Clippers, con gli ospiti che sprecano 13 punti di vantaggio all’intervallo facendosi raggiungere nel corso del terzo periodo. E alla fine il grande protagonista diventa Donovan Mitchell, che al cospetto di Karl “The Mailman” Malone e di Dwyane Wade (che una piccola quota dei Jazz la possiede) scrive 45 sul tabellino alla voce punti. Da rimarcare anche i 18 di Bojan Bogdanovic e di Jordan Clarkson, mentre sul fronte Clippers non bastano i 23 di Kawhi Leonard, i 20 e 10 rimbalzi di Paul George e i 18 di Luke Kennard.

Questa notte ci sarà, per il già citato Jokic, la prima partita da MVP in carica, con il compito di riportare la serie con i Phoenix Suns in parità dopo che l’intero quintetto di questi ultimi ha demolito i Denver Nuggets in gara-1.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

EASTERN CONFERENCE

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks 118-102 (serie 1-1)

WESTERN CONFERENCE

Utah Jazz-Los Angeles Clippers 112-109 (serie 1-0)

Foto: LaPresse