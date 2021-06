Pattinaggio artistico a rotelle: Esposito-Rossi trionfano nelle coppie agli Italian Roller Games, secondi Ferrentino-Calzolari

Un trionfo. Non c’è davvero un altro termine per descrivere la schiacciante vittoria di Alice Esposito-Federico Rossi nella specialità delle coppie ai Campionati Italiani 2021 di pattinaggio artistico a rotelle, evento in fase di svolgimento alla PlayHall di Riccione (Rimini), una delle tante sedi degli Italian Roller Games.

Gli atleti romagnoli allenati da Cristina Pelli e Patrick Venerucci, abbondantemente in testa dopo il segmento breve hanno ben impressionato anche in quello di più lungo sciorinando una prestazione d’alto profilo, condita da elementi tecnici di buona fattura: ottimi in tal senso i tre sollevamenti – il laccio americano (livello 3) e i due combinati laccio e Venerucci, tutti e tre valutati con un QOE positivo – per non parlare del twist, assegnato di livello 2 e premiato con un plebiscito di +2, stesso giudizio ricevuto nella trottola side by side sul tacco.

Atterrando un triplo rittberger lanciato di grande elevazione, realizzando una sequenza di passi (livello 2) ben costruita e dominando in lungo e in largo anche sulle components gli atleti hanno quindi conquistato 124.70 (72.13, 53.57), chiudendo la gara superando per la prima volta in carriera l’altissima quota di 200 punti, nello specifico 200.74. Un risultato più che significativo.

A distanza siderale si sono posizionati al posto d’onore Arianna Ferrentino-Federico Calzolari, i quali con una buona performance (nonostante un finale da brivido viziato da un sollevamento non andato a buon fine in fase di salita) e grazie alla superiorità netta sulle componenti del programma hanno regolato senza patemi con 111.92 (66.34, 56.58) per 179.90 Micol Mills-Tommaso Cortini, terzi al debutto nella massima categoria con 166.31 100.50 (67.85, 34.65).

L’intricatissima matassa creatasi in campo Junior, con tre coppie raccolte in un fazzoletto dopo lo short, è stata sbrogliata da Aurora Ghilordi-Alex Bonera che, avendo la meglio in entrambi i punteggi, sono riusciti a staccare con 88.66 (56.48, 34.18) per 141.25 la concorrenza agguerritissima formata da Alice Piazzi-Alessandro Bozzini, secondi con 84.47 (52.32, 32.15) per 137.17 e Matilde Caputo-Jacopo Campoli, terzi con 71.52 (40.45, 33.07) per 124.72.

Grandi emozioni nel libero Junior femminile, dove dopo un testa a testa di struggente bellezza a laurearsi Campionessa D’Italia è stata Giada Luppi; l’allieva di Raffaello Melossi è riuscita a difendere la leadership ottenuta nel primo segmento confezionando un’ottima prova dove, seppur con qualche sbavatura negli elementi di trottola, ha fatto perno su salti solidi e ben eseguiti, tra cui spicca una ben congeniale e fruttuosa combinazione collocata in zona bonus, triplo salchow/doppio toeloop/doppio toeloop, vero highlights di tutta la gara che ha contribuito al raggiungimento di 102.65 (62.27, 40.38) per 171.81.

Luppi ha avuto inoltre il merito di rispondere presente e di reggere alla pressione scaturita dopo l’incantevole programma di Daria Alexandra Matei, quest’oggi in grande spolvero e rallentata esclusivamente da una defaillance nel secondo triplo salchow, atterrato con caduta. Con il miglior libero del lotto l’atleta ha dovuto quindi accontentarsi della seconda piazza con 107.69 (66.88, 41.81) per 170.82, appena un punto in meno rispetto alla vincitrice. Più staccata Angelica Bertoldi, piazzatasi al terzo posto con 72.70 (40.70, 34.00) per 129.84 .

Nello short program individuale Junior maschile invece primo posto provvisorio per Edoardo Parasi, abile a farsi largo con una combinazione di salti di alto valore, triplo toeloop/triplo toeloop/triplo loop (sottoruotato), guadagnando 61.12 (41.62, 19.50). Non lontano Alex Bonera, secondo classificato con 58.42 (38.42, 20.00) davanti ad Alex Chimetto, terzo con 56.01 (37.64, 18.37). Nella lotta per il podio anche Jacopo Campoli, attualmente quarto con 55.01 (36.76, 18.25).

Domani, giovedì 1 luglio, scenderanno in pista anche i pattinatori più attesi, i singolisti Senior, per lo short program.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)