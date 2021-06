Le voci erano nell’aria nei giorni scorsi, è arrivata in mattinata l’ufficialità: la Pro Recco ha scelto Sandro Sukno come nuovo allenatore della prima squadra, per sostituire Gabi Hernandez, che ha lasciato la panchina dopo il trionfo nell’ultima Champions League di pallanuoto.

Vecchia conoscenza dei recchelini, Sukno ha militato per quattro stagioni in Liguria, salvo poi ritrovarsi costretto ad appendere la calottina al chiodo per una grave patologia cardiaca. Stella della Croazia, il 31enne classe 1990 può vantare in carriera un oro olimpico ed uno mondiale con la sua Nazionale. Il debutto in panchina è arrivato l’anno scorso in Montenegro con il Primorac Kotor.

Le sue parole: “Quando mi ha chiamato Felugo ho provato un grande onore, tutti sappiamo che cosa rappresenta la Pro Recco per la pallanuoto, adesso è anche campione d’Europa. È vero, sono giovane, da poco ho cominciato a fare l’allenatore, ma sono innamorato di questo ruolo e mi sento pronto per la sfida. Abbiamo una squadra forte, ho tanta voglia di cominciare a preparare la stagione, consapevole che guidare la Pro Recco significa una sola cosa: bisogna vincere”.

Prosegue: “La strada è quella di una pallanuoto moderna, veloce, abbiamo giocatori forti che possiedono le caratteristiche giuste. Giocare bene è importante perché aumenta le possibilità di vincere. Ritroverò tanti ex compagni, ma sono convinto che capiranno il mio nuovo ruolo e la distanza che ci deve essere. Però credo sia altrettanto importante creare una buona atmosfera nella squadra, il nostro è uno sport collettivo con tante teste e personalità; l’allenatore deve essere un leader, deve “volare”, perché il gruppo è fondamentale quando ci sono i momenti difficili: dovremo essere una famiglia”.

Il commento del presidente Maurizio Felugo: “Siamo felici di annunciare Sandro Sukno come nostra guida tecnica. Già nel dicembre 2017 gli avevamo proposto di rimanere nello staff tecnico di Vujasinovic, ma comprensibilmente voleva provare il tutto per tutto per rimanere in acqua. Nella nuova veste di allenatore ha dimostrato capacità e idee, l’ho seguito con attenzione e i feedback che ho ricevuto sono estremamente positivi. Sandro è una persona che ha le idee chiare, gli ho parlato in questi giorni, è carico, ha fame e l’entusiasmo giusto per aprire un ciclo insieme a noi: non vediamo l’ora di riabbracciarlo a Recco”.

Photo LiveMedia/Sabrina Malerba