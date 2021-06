Pallanuoto, Champions League 2021: AN Brescia spettacolare, Jug battuto 12-10. È semifinale per la prima volta

Dopo la perla nelle finali scudetto arriva un altro capolavoro per l’AN Brescia: i campioni d’Italia sfatano il tabù e agguantano le semifinali della Champions League di pallanuoto maschile. Nei quarti di finale della massima manifestazione per club, in quel di Belgrado, la banda guidata da Sandro Bovo è riuscita ad imporsi in una sfida difficilissima contro lo Jug per 12-10. Domani appuntamento importante contro gli ungheresi del Ferencvaros, vincitori oggi nettamente sul Marsiglia.

La forma non poteva essere al 100% per i lombardi, viste le partite di campionato giocate negli ultimi sette giorni e anche l’assenza forzata di Edoardo Di Somma. I croati hanno provato in tutti i modi a contrastare gli scudettati, ma nei momenti clou ci ha pensato un Marco Del Lungo in condizioni monstre ad opporsi a conclusioni che apparivano imparabili.

Presciutti e compagni trovano il vantaggio con il 3-2 del primo quarto e restano sul +1 a metà gara. A prendersi la scena, in fase offensiva, oltre al solito Vlachopoulos, ci ha pensato Jacopo Alesiani. Momento di svolta sul finale: Vincenzo Renzuto va in controfuga, può chiudere l’incontro, cerca il fallo ma protesta e viene espulso; arriva il -1 dei croati, ma l’esperienza dei bresciani non li fa crollare e Cannella chiude i conti sul 12-10.

Foto LiveMedia/Stefano Nicoli