Pallanuoto, Champions League 2021: a Belgrado scatta la Final Eight. Pro Recco e AN Brescia vogliono il colpaccio

La scorsa edizione è stata annullata per le note vicende legate al Covid-19. Torna in palio dunque il trofeo per club più ambito d’Europa: scattano a Belgrado, in Serbia, le Final Eight della Champions League di pallanuoto maschile. Un fine settimana all’insegna dello spettacolo e sicuramente ricco di emozioni.

L’Italia c’è e sogna in grande. Dopo l’epilogo a sorpresa e davvero ricco di tensione per quanto riguarda le finali scudetto, AN Brescia e Pro Recco si lanciano nell’avventura continentale. I lombardi possono essere l’outsider della manifestazione: la forma è forse la migliore di sempre e lo stimolo del campionato può tramutarsi in forze in più contro avversari di questo livello. La compagine di Sandro Bovo sfida lo Jug per sfatare un tabù: quello di superare i quarti di finale.

Incontro sulla carta senza patemi per i recchelini di Gabi Hernandez che devono assolutamente riscattare la delusione dello scudetto: saranno loro ad aprire la manifestazione contro i tedeschi del Waspo Hannover. L’obiettivo è ovviamente fissato più avanti: una rosa come quella dei liguri non può che puntare in alto, al trofeo.

Quarti di finale (domani, 3 giugno)

PRO RECCO-WASPO HANNOVER (gara 1, ore 13) Diretta tv Sky Sport 1

FERENCVAROS-MARSIGLIA (gara 2, ore 15:30)

JUG-BRESCIA (gara 3, ore 18) Diretta tv Sky Sport 1 e Sky Sport Arena

OLYMPIACOS-BARCELONETA (gara 4, ore 20:30)

