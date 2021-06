Orario MotoGP, GP Catalogna 2021: programma tv prove libere, qualifiche e gara. Guida DAZN e Sky, differite TV8

Neanche il tempo di respirare per i centauri del Motomondiale che è subito venuto il momento di tornare in sella. Dopo l’appuntamento italiano del Mugello, il Circus delle due-ruote guarda alla Spagna e con precisione alla Catalogna (4-6 giugno) per il settimo round stagionale.

In MotoGP la situazione sorride a Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha, trionfante per la terza volta in questa stagione sulle colline toscane, ha voglia di allungare la sua striscia vincente e porre un altro mattoncino per la conquista del titolo mondiale. Il transalpino si presenta ai nastri di partenza di questo round con 24 punti di vantaggio sul connazionale della Ducati Pramac Johann Zarco e 26 su Francesco “Pecco” Bagnaia, caduto nel corso delle prime fasi della gara italiana.

Si spera in un colpo di coda di Valentino Rossi. Il “Dottore” giunto decimo al Mugello ha mostrato nella domenica toscana dei miglioramenti rispetto al passato recente, ma è chiaro che il livello di competitività non è ancora adeguato alle aspettative sue e della Yamaha Petronas.

Guarda la MotoGP live su DAZN

PROGRAMMA GP CATALOGNA

Venerdì 4 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 1

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 16.50-17.20, MotoE, Prove libere 2

Sabato 5 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.50, MotoE, E-Pole, diretta

Domenica 6 giugno

ore 8.40-9.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.10-9.30, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 9.40-10.00, Moto2, Warm Up, diretta

ore 10.25, MotoE, Gara, diretta

ore 11.20, Moto3, Gara, diretta

ore 13.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 14.30, Moto2, Gara, diretta

PROGRAMMA GP CATALOGNA IN TV

La copertura televisiva del GP di Catalogna del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le differite delle qualifiche (sintesi delle tre classi) e delle tre gare domenicali. Per seguire, invece, le prove libere e i warm-up ci si potrà affidare esclusivamente a Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Catalogna del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche (sintesi delle tre classi) e delle tre gare domenicali. Per seguire, invece, le prove libere e i warm-up ci si potrà affidare esclusivamente a Sky Sport.

STREAMING – Il GP di Catloanga del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

IL PROGRAMMA TV8

Sabato 5 giugno

ore 16.30, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Domenica 6 giugno

ore 14.05, Moto 3, Gara, differita

ore 15.45, Moto GP, Gara, differita

ore 17.15, Moto 2, Gara, differita

Credit: MotoGP.com Press