Olanda-Austria 2-0, Europei calcio: decidono Depay e Dumfries. I tulipani vincono il girone

L’Olanda ha sconfitto l’Austria per 2-0 e ha così infilato la seconda vittoria consecutiva agli Europei 2021 di calcio. Gli orange hanno trionfato con pieno merito allo Johan Cruijff Arena di Amsterdam, confermando il pronostico della vigilia e qualificandosi così agli ottavi di finale della rassegna continentale. Festa grande per i tulipani di fronte al proprio pubblico, dopo che all’esordio avevano battuto l’Ucraina per 3-2.

L’Olanda balza in testa al gruppo C a punteggio pieno, con 3 lunghezze di vantaggio su Ucraina e Austria (che si affronteranno nell’ultima giornata di questo raggruppamento). La qualificazione agli ottavi di finale è assicurata, il primo posto è già matematico per gli uomini di Foda. L’ultima partita contro la Macedonia del Nord sarà ininfluente.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Avvio spumeggiante, l’Olanda è più convincente e al 10′ conquista un calcio di rigore per intervento di Alaba su Dumfries (l’arbitro è stato richiamato dal Var). Depay si è presentato sul dischetto e ha trasformato in maniera impeccabile, calciando angolato e rasoterra alla destra di Bachmann. Al 23′ Depay ha una nuova occasione ma calcia sull’esterno della rete, poi l’Austria ha un paio di fiammate ma senza convincere più di tanto. Nel finale di primo tempo l’Olanda alza ulteriormente il ritmo e al 40′ Depay calcia alto da due passi.

L’Olanda merita il vantaggio all’intervallo e in avvio di ripresa cerca il gol della sicurezza, andandoci vicinissima al 61′ con il colpo di testa di de Vrij sul secondo palo deviato da Bahcmnann. Sei minuti più tardi ci pensa Dumfries a chiudere i conti: Depay scavalca la difesa avversaria con un tacco e lancia Malen in campo aperto, quest’ultimo serve sulla destra l’accorrente Dumfries bravo a insaccare in maniera agevole. A quel punto i tulipani devono soltanto controllare la situazione e portare a casa tre punti meritatissimi.

Foto: Lapresse