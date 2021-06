NBA Playoff 2021, i risultati della notte: Milwaukee accorcia con Brooklyn, Utah batte ancora i Clippers

Due partite nella notte dei Playoff NBA 2021. I Milwaukee Bucks riaprono la serie contro i Brooklyn Nets, vincendo una gara-3 dal basso punteggio per 86-83. Era una partita fondamentale per Antetokounmpo e compagni, con le spalle al muro dopo le prime due sconfitte ed i Bucks sono riusciti a far loro il match in un finale concitato dopo un match nervoso e combattuto.

Milwaukee sembrava subito aver indirizzato gara-3 in suo favore con un primo quarto da 30-11, ma la reazione dei Nets non si è fatta attendere, complice un secondo parziale da 31-15. Da quel momento si è giocato sempre punto a punto. Brooklyn ha gestito malissimo l’attacco a dieci secondi dalla fine con una rivedibile penetrazione di Brown. Milwaukee invece aveva trovato prima il canestro di Holiday e poi dopo i liberi del +3 di Middleton. Ultimo tiro per Durant, ma il ferro respinge la conclusione.

Una Milwaukee trascinata dalla coppia composta da Giannis Antetokounmpo (33 punti e 14 rimbalzi) e da un ritrovato Khris Middleton (35 punti e 15 rimbalzi). Sono solo loro due ad andare in doppia cifra per i Bucks, mentre a Brooklyn non sono bastati i 30 punti ed 11 rimbalzi di Kevin Durant.

Gli Utah Jazz concedono il bis e conquistano anche gara-2 nella serie contro i Los Angeles Clippers. Il solito Donovan Mitchell ha guidato la squadra con il record migliore ad Ovest al successo per 117-111 e ad un 2-0 importantissimo. I Clippers si trovano ancoro sotto di due partite proprio come nel primo turno contro i Dallas Mavericks, sconfitti alla fine in gara-7.

Partita quella di stanotte che si è decisa nel secondo quarto, con i padroni di casa che hanno costruito un parziale di 36-24, presentandosi sul +13 all’intervallo. Un vantaggio che poi Utah ha saputo gestire, affidandosi ad un Donovan Mitchell da 37 punti e ad un Joe Ingles da 19 punti, senza dimenticare la doppia doppia da 13 punti e 20 rimbalzi di Rudy Gobert. I Clippers hanno avuto un ottimo Reggie Jackson da 29 punti, un Paul George da 27 punti e 10 rimbalzi ed un Kawhi Leonard da 21 punti.

RISULTATI NBA PLAYOFF 2021 (11 GIUGNO)

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 86-83 (serie 1-2)

Utah Jazz – Los Angeles Clippers 117-111 (serie 2-0)

FOTO: LaPresse