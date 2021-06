NBA: Nikola Jokic MVP della regular season a larghissima maggioranza

Questa notte la NBA, dopo l’anticipazione arrivata un’ora e mezza prima dell’annuncio ufficiale per bocca (anzi, per tweet) di Shams Charania di The Athletic, ha comunicato che Nikola Jokic è stato nominato MVP per la regular season 2020-2021. Si tratta del primo serbo nella storia a ricevere il premio.

Larghissima la maggioranza che ha votato Jokic al primo posto: la classifica pubblicata dal sito della NBA fa capire le dimensioni del margine del centro degli Utah Jazz, che con 971 punti raccolti tra le preferenze dei giornalisti americani e canadesi chiamati a esprimerle precede Joel Embiid (586) e Steph Curry (453). Quarto l’uomo che aveva ricevuto i due ultimi riconoscimenti di miglior giocatore della stagione regolare, Giannis Antetokounmpo.

Per la seconda volta il titolo di MVP va a un giocatore che è stato scelto al secondo giro del draft: nel 2014, infatti, Jokic fu selezionato dai Denver Nuggets con la chiamata numero 41. E proprio questa è anche la più bassa di qualcuno che sia mai stato premiato con il riconoscimento individuale più prestigioso in termini di annata.

Jokic, attualmente impegnato nella serie contro i Phoenix Suns, in regular season ha messo a segno un career high di 26.4 punti, 10.9 rimbalzi, 8.4 assist e 1.32 palle recuperate in poco meno di 35 minuti di media. in stagione regolare.

Di seguito la classifica completa

1 Nikola Jokic (Denver Nuggets) 971

2 Joel Embiid (Philadelphia 76ers) 586

3 Steph Curry (Golden State Warriors) 453

4 Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) 348

5 Chris Paul (Phoenix Suns) 139

6 Luka Doncic (Dallas Mavericks) 42

7 Damian Lillard (Portland Trail Blazers) 38

8 Julius Randle (New York Knicks) 20

9 Derrick Rose (New York Knicks) 10

10 Rudy Gobert (Utah Jazz) 8

11 Russell Westbrook (Washington Wizards) 5

12 Ben Simmons (Philadelphia 76ers) 3

13 James Harden (Brooklyn Nets), LeBron James (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) 1

