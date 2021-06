NASCAR Xfinity Series, Kyle Busch svetta in Texas

Kyle Busch vince ancora nella NASCAR Xfinity Series. Secondo acuto stagionale per il due volte campione della Cup Series che si impone per la 99^ volta nella categoria, la decima al Texas Motor Speedway. Il portacolori di Joe Gibbs Racing potrà raggiunger il 100° successo già settimana prossima quando parteciperà all’appuntamento di Nashville.

La più corta competizione a Forth Worth della storia dell’Xfinity Series si è aperta con una sfida tra le Toyota di Joe Gibbs Racing ed Austin Cindric (Penske #22). Brandon Jones #19, Kyle Busch #54 e Daniel Hemric #18 hanno iniziato ad alternarsi al comando prima dell’arrivo del campione in carica che, dopo la sosta durante la ‘competition caution’, si è portato in vetta ed ha conquistato il primo ‘traguardo volante’ della serata.

La situazione è rimasta la medesima anche nei passaggi seguenti con le auto giapponesi tallonale dalla Ford Mustang #22 del Team Penske. Kyle Busch, regolarmente iscritto nella Cup Series, ha vinto la Stage 2 e sembrava poter allungare facilmente sui rivali.

La situazione è cambiata nella fase conclusiva con l’arrivo di Justin Allgaier (Jr Motorsport #7) che negli ultimi 40 giri ha impensierito nelle varie ripartenze il due volte campione della Cup Series. All’overtime, il prolungamento della competizione che avviene per evitare che la corsa finisca in regime di Safety Car, il #54 del gruppo è stato impeccabile e per la Camaro #7 non c’è stato nulla da fare. Terzo posto per Cindric davanti al già citato Hemric.

Prossimo round tra meno di sette giorni a Nashville.

Classifica finale NASCAR Xfinity Series Texas

1 #54 Kyle Busch(i) +13 LEADER 2 #7 Justin Allgaier +14 +00.433 3 #22 Austin Cindric +1 +00.652 4 #18 Daniel Hemric +1 +01.265 5 #19 Brandon Jones −2 +01.423 6 #16 AJ Allmendinger −5 +01.428 7 #9 Noah Gragson +23 +02.041 8 #02 Brett Moffitt +11 +02.109 9 #11 Justin Haley −7 +02.133 10 #1 Michael Annett −4 +02.299 11 #39 Ryan Sieg −2 +02.561 12 #98 Riley Herbst +0 +02.567 13 #68 Brandon Brown −6 +02.691 14 #51 Jeremy Clements +6 +02.787 15 #6 Landon Cassill +7 +03.240 16 #48 Jade Buford # −3 +03.687 17 #92 Josh Williams −6 +03.793 18 #36 Alex Labbe −8 +03.982 19 #8 Josh Berry # +9 +04.009 20 #66 David Starr +11 +04.323

Foto: LaPresse