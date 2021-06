NASCAR, Pocono race-1: Alex Bowman ringrazia Kyle Larson e vince

Finale incredibile a Pocono nella race-1 della NASCAR Cup Series. Alex Bowman #48 vince per la terza volta nel 2021 nel ‘Tricky Triangle’ al termine di una prova che fino all’ultima curva sembrava in mano a Kyle Larson. Il californiano ha ceduto la leadership al compagno di box in seguito ad un cedimento della ruota anteriore sinistra che lo ha spinto contro il muro mentre impostava la terza ed ultima piega del particolare catino statunitense.

La prima corsa del doubleheader di Pocono si è aperta sotto il controllo dell’Hendrick Motorsport. La formazione che ha sta dominando la Cup Series 2021 ha ceduto la leadership alla Toyota Camry #18 di Kyle Busch. Il due volte campione della serie ha preso in mano la gara ed ha messo in bacheca la Stage 1 prima di cedere la seconda frazione al fratello Kurt (Ganassi #1).

L’ultimo terzo è stato oltremodo entusiasmante con più piloti che si sono contesi il successo. Una fase di pit stop ha aperto la parte conclusiva, un momento che ha preceduto l’ennesimo allungo delle Chevrolet di Hendrick Motorsport.

Una caution, chiamata in causa per rimuovere dei detriti nel raccordo tra curva 1 e 2, ha ricompattato il gruppo ed ha permesso a Kyle Larson #5 di riconquistare il comando. Il californiano, dopo una lunghissima lotta con Kyle Busch, ha iniziato ad impensierire il teammate Alex Bowman #48 che con un perfetto restart è balzato in prima posizione.

I due hanno iniziato una spettacolare per il primato, un duello che si è deciso a favore di Larson che ha sferrato l’attacco decisivo in curva 2. Come già detto il #5 del gruppo è finito contro le barriere, ma la vittoria è rimasta in casa Hendrick che conquista il sesto successo consecutivo nella Cup Series.

Prossima gara domani in una pista unica come quella di Pocono.

Classifica finale NASCAR Cup Series Pocono race-1

1 #48 Alex Bowman +12 LEADER 2 #18 Kyle Busch +3 +00.683 3 #24 William Byron −1 +01.370 4 #11 Denny Hamlin +6 +01.513 5 #12 Ryan Blaney +22 +04.503 6 #1 Kurt Busch +2 +05.444 7 #22 Joey Logano −3 +05.789 8 #4 Kevin Harvick −5 +06.456 9 #5 Kyle Larson −8 +06.839 10 #2 Brad Keselowski +8 +07.432 11 #8 Tyler Reddick +5 +12.375 12 #9 Chase Elliott +17 +12.598 13 #99 Daniel Suarez +1 +13.876 14 #23 Bubba Wallace +6 +14.571 15 #47 Ricky Stenhouse Jr. −8 +14.933 16 #10 Aric Almirola −5 +15.122 17 #20 Christopher Bell −8 +15.692 18 #19 Martin Truex Jr. −3 +16.402 19 #34 Michael McDowell −2 +17.434 20 #17 Chris Buescher +5 +18.129

Foto: LaPresse