NASCAR, All-Star race: Kyle Larson si impone su Brad Keselowski

Kyle Larson domina la scena e vince l’All-Star Race 2021. Il portacolori dell’Hendrick Motorsport, a segno già tre volte in questo campionato, si impone per la seconda volta in questa speciale manifestazione che assegna 1 milione di euro al vincitore

Hendrick Motorsport contro Team Penkse nell’All-Star Race della NASCAR Cup Series. Lo spettacolo non è mancato in Texas in una prova che, lo ricordiamo, non regala punti per il campionato.

Kyle Larson (Hendrick #5) ha iniziato alla meglio la serata vincendo il primo segmento di una prova suddivisa in cinque fasi. Ryan Blaney (Penske #12) si è aggiudicato il secondo ‘traguardo volante’, Alex Bowman (Hendrick #48) il terzo, William Byron (Hendrick #24) e Chase Ellott (Hendrick #9) si sono spartiti nell’ordine i vari round restanti, un momento che ha preceduto gli ultimi 10 giri.

La sesta ed ultima parte ha avuto un solo padrone: Kyle Larson. Il californiano è stato perfetto nel finale in cui si è dovuto difendere dal ritorno di Brad Keselowski (Penske #2) e Chase Elliott, rispettivamente secondo e terzo all’arrivo. Prossimo round tra 7 giorni per la prima volta al Nashville Superspeedway.

Classifica finale NASCAR All-Star – Texas

Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet) Brad Keselowski (Penske-Ford) Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet) Joey Logano (Penske-Ford) Ryan Blaney (Penske-Ford)

Foto: LaPresse