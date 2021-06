Mx2, Mondiale 2021: Tom Vialle riparte per difendere il titolo, Jago Geerts primo avversario. Mattia Guadagnini debuttante

Signore e signori, si comincia. Dopo una lunga attesa, tra ripensamenti e rinvii dovuti al contesto pandemico, il Mondiale di Motocross riparte e lo farà domenica 13 giugno dalla Russia. A Orlyonok i motori torneranno a rombare e nelle classi MXGP ed Mx2 le emozioni non mancheranno.

Soffermandosi sulla cilindrata inferiore ci chiede chi saranno i favoriti. Una categoria fatta da tanti giovani interessanti che spingeranno fin dal primo round russo per conquistarsi un posto nella classe regina. Si riparte dal campione in carica Tom Vialle : il transalpino del Red Bull KTM Factory Racing ha voglia di confermarsi e di aggiornare le sue otto vittorie nei singoli GP in questa classe, con ultimo centro in Svezia a Uddevalla. Le qualità del francese sono notevoli, ma è chiaro che dovrà guardarsi da un roster di rivali mica da ridere.

Viene in mente Jago Geerts il belga, secondo l’anno scorso nella classifica generale iridata, vorrà rivaleggiare fino in fondo in sella alla Yamaha del Team Monster Energy pungolato anche da un Maxime Renaux che sicuramente sarà uno stimolo a fare ancora meglio. Il transalpino, a segno nel GP di Faenza dell’anno passato, è un altro degli osservati speciali e potrebbe regalare grandi sorprese.

Per quanto riguarda casa Italia, riflettori puntati sul debuttante Mattia Guadagnini, classe 2002, che tra le fila del Team KTM Factory può acquisire esperienza e mostrare di che pasta è fatto. Vincitore del titolo iridato junior 2019 in 125cc e secondo nell’ultimo Europeo EMX250, il 19enne avrà una grande chance e cercherà di non lasciarsela sfuggire. Attenzione poi a Jed Beaton (Husqvarna), Roan van de Moosdijk (Kawasaki) e Conrad Mewse (KTM Hitachi).

